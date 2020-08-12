印尼蛇蠍女狠奪台商5工廠+店面　200萬買兇狙殺老闆棄屍西爪哇

▲刑事局國際刑警科與印尼刑事局破獲台商遭綁架殺害的驚悚命案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警7月27日接獲民眾報案，發現一名印尼投資麵包工廠的台商失蹤，且26日在印尼西爪哇地區發現無名屍體，經印尼警方確定為許姓台商。警方獲報後立即由刑事局國際刑警科派駐印尼聯絡官與印尼刑事局成立專案小組，跨國展開追查；台印警方調查，發現許姓台商長期透過公司印尼籍女員工當人頭購買當地土地、地面建案當投資，卻因此遭公司女員工覬覦他名下財產，日前花台幣200萬元買刀手殺掉老闆打算處分名下財產，所幸警方快速破案。

▲刑事局國際刑警科與印尼刑事局破獲台商遭綁架殺害的驚悚命案，圖為犯嫌使用車輛。（圖／記者張君豪翻攝）

經專案小組調閱提款影像、手機定位並趕赴印尼勘查現場，發現死者身上胸腹部被砍殺多刀，下手行兇這為專業人士，台警趕赴印尼協助訪談，失蹤台商員工，鎖定許姓台商曾利用兩名工廠女員工當人頭購買印尼當地總數5間工廠和店面，警方研判兩名女員工打算變賣這些財產，才會花錢聘僱殺手狙殺老闆。兩國專案小組目前陸續逮捕兩名涉案女主嫌及兩名共犯，目前據信仍有3人在逃。

29日印尼警方表示依協尋系統：查知7月26日於西爪哇subang區發現1非印尼籍無名屍，後比對指紋確認是在印尼投資的許姓台商，當晚刑事局國際刑警接獲印尼警方告知，逮捕主嫌S女及共犯F女2人；並查知其餘5共犯身分後印尼警方再逮捕2名共犯、目前已有4人落網尚有3名共犯在逃。

刑事局指出，7月27日接獲印尼許姓台商失蹤案，立即由國際刑警科偵一隊及刑事局印尼警察聯絡官、與印尼刑事局成立專案小組，配合印尼警方調閱提款影像、手機定位等確認國人位置。

因許姓台商家屬均在臺灣， 刑事局局國際刑警科偵一隊晤談後整理相關情資及時序表與印尼警方專案小組簡報許君背景資料後，再由印尼警方馳赴許君住家勘察現場、數位鑑識、現場採證等偵查作為，目前正訪談許君若干員工、友人釐清犯嫌可能動機。

遭殺害台商家屬8月4日抵印尼後，刑事局駐印尼聯絡官與印尼代表處協助安排帶同家屬確認許君遺體、協調家屬赴許君住家確認印方勘察情形及協助家屬清點被害人住處財物等。

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