會勘工程竟遭怪手司機打頭踹斷肋骨！　冬山鄉代游閔吉出面譴責暴力

▲冬山鄉代游閔吉與妻子，12日到冬山鄉人行道加高工程施工處，還原被李姓男子打倒在地經過。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

忍14天不再忍了！冬山鄉代游閔吉12日出面還原遭毆傷經過並譴責暴力說，因受民眾陳情後，7月30日，他會勘施工中的冬山老街人行道加高工程時，請廠商保留招牌鐵架，在旁李姓怪手司機，竟莫名重拳打他臉部，李男在他倒地後，出腳再揣，導致他頭部外傷併腦震盪、胸部挫傷、2根肋骨骨折住院。

警方表示，因游閔吉提告，已將以為游在刁難工程的李姓男子，依殺人未遂罪送辦。冬山鄉公所表示，公所嚴厲譴責暴力行為。

冬山鄉代游閔吉與妻子，12日到冬山鄉人行道加高工程施工處，還原被李姓怪手司機暴力毆傷經過，游說，接獲民眾陳情，希望工程能保留招牌鐵架，請施工單位不要誤拆，7月30日下午4時許，他到冬山老街某店家前會勘。

在與現場監工討論時，在旁的李姓怪手司機，莫名出重拳將他打倒，並揣他頭、胸、腹部，他就醫才發現頭部外傷合併腦震盪，右胸第5、6根肋骨骨折以及右肩擦傷，住院4天才出院。

游出面指控暴力時，疑因天熱還一度昏厥，幸旁人即時攙扶。

游閔吉指出，李姓男子大白天在人潮多的市場入口處暴力相向，出手重傷他「實在很誇張」，且李男事後都未出面，因暴力是不能容忍，他才決定出面說明事發經過。

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