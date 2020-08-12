紐西蘭全境警戒！「沒出國卻染新冠」爆4社區感染　貨運疑破口…鎖定萬人檢測

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

紐西蘭連續102日零本土新冠肺炎（COVID-19）11日破功，一口氣新增4例社區傳播病例，來自奧克蘭同一家庭，無海外旅遊史，感染源頭現階段仍未明朗。奧克蘭已於稍早當地午間12時進入三級警戒狀態，政府官員現正釐清防疫破口，鎖定進口貨運調查，準備在未來幾日針對數萬人進行檢測。

路透社報導，紐西蘭當局確認最新的4起確診個案後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）緊急重新下達嚴格防疫指令，奧克蘭今午進入為期3天的三級警戒狀態，警方在市內設置路障，各大超市對部分主要商品實施限量銷售，防堵物資搶購潮，而其他地區則為二級警戒。奧克蘭進入三級警戒狀態，除了必要性的服務人員之外，其餘居民都必須在家上班，學校、公共設施、酒吧、餐廳和企業都必須關閉。

只不過，此次疫情爆發源頭仍尚未釐清，確診患者沒有海外旅遊史，境內連續102天沒有出現社區傳染個案，如今紐西蘭政府正朝進口貨運方向來調查。衛生部秘書長布魯斐德（Ashley Bloomfield）坦言，現階段還不知道奧克蘭這一家人被感染的途徑，已知一名確診的男性家庭成員在當地一間冷藏倉庫工作，有關人員已前往該店家進行物品表面的病毒測試，「這種病毒可以在冷藏環境當中存活很長一段時間。」

根據紐西蘭政府今日最新消息，在染疫的這家人當中，有2人曾經前往羅托魯（Rotorua）旅遊，當時已出現症狀，另一人在奧克蘭的一間金融公司上班，也已出現症狀。布魯斐德表示，該間金融公司已有3人出現新冠症狀，目前公司已關閉，其他員工正在接受檢測。

布魯斐德證實，紐西蘭衛生部官員準備在未來幾日針對數萬人進行檢測。奧克蘭大學微生物學家（Siouxsie Wiles）表示，封鎖措施是消滅病毒的最佳選擇，若官員們無法在3日內找到源頭，限制措施可能延長。