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蘆竹誠聖宮明「神禧夜巡遶境」 上百陣頭宣揚關聖帝君仁義精神

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記者沈繼昌／桃園報導

在北台灣夙負盛名桃園市蘆竹區誠聖宮，12日下午舉辦「神禧夜巡遶境」活動，主委劉勝全表示，這次遶境活動主要宣揚關聖帝君大仁大勇精神，共吸引來自全台至少108個陣頭參加，為目前全台最高紀錄；此外，為響應政府振興經濟政策，誠聖宮點燈祈福費用可以振興三倍券支付，凡參加信眾只要繳出6百元振興券可獲得價值2千元好禮，歡迎大家一起祈福補秋運。

▲蘆竹誠聖宮主委劉勝全指出，「神禧夜巡遶境」活動明（12）日下午2時30分舉行，參與陣頭多達上百個，歡迎鄉親參與。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蘆竹誠聖宮主委劉勝全指出，「神禧夜巡遶境」活動明（12）日下午2時30分舉行，參與陣頭多達上百個，歡迎鄉親參與。（圖／記者沈繼昌攝）

誠聖宮舉辦的「神禧夜巡遶境」活動從12日下午2時30分舉行，隊伍自誠聖宮廣場出發，將沿著南崁路繞行蘆竹市區，沿途信徒將設香案祭拜，預計將遶行蘆竹區與大園區等市區於晚間9時30分折返誠聖宮，全程約60餘公里。

▲蘆竹誠聖宮主委劉勝全等人展示「神禧夜巡遶境」活動緣由，呼籲鄉親躍參與。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蘆竹誠聖宮主委劉勝全等人展示「神禧夜巡遶境」活動緣由，呼籲鄉親躍參與。（圖／記者沈繼昌攝）

劉勝全指出，今年「神禧夜巡遶境」活動為「2020關公文藝季」系列活動之一，活動自本月8日父親節開始持續到15日，除有孝親祈福點燈活動外，14日晚間將舉辦「親子劇場－淘氣三結義」，邀請六藝劇團擔綱演出；當晚凡是親子一同前來誠聖宮參拜，並參與親子劇場活動，可獲贈市價2千元的牛津布野餐墊與帝爺包（點燈祈福費用為新台幣6百元），此外為響應政府振興經濟政策，誠聖宮點燈祈福費用可以振興三倍券支付，歡迎信眾一起來祈福補秋運。

▲蘆竹誠聖宮「神禧夜巡遶境」活動，市長鄭文燦去年也曾參與舉轎儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹誠聖宮「神禧夜巡遶境」活動，市長鄭文燦去年也曾參與舉轎儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹誠聖宮是桃園民眾信仰中心，每年舉辦的夜巡活動已成為地方特色節慶，蔡英文總統之前祭拜後曾說，誠聖宮是航空城的武財神，市長鄭文燦也強調誠聖宮是桃園機捷的守護神。

誠聖宮於1974年興建完成，供奉主神是關聖帝君，廟方秉承照顧地方、關懷弱勢，過去多次捐地建設籃球場、公園與涼亭，參與地方公益不餘遺力，劉勝全強調，今後也持續辦理各項關懷弱勢，並提供獎助學金等慈善公益活動，以闡揚關聖帝君大仁大勇精神。

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