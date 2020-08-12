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LIVE／新冠疫苗若上市美方將協助台灣購買　指揮中心14時說明

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記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎疫情在國際持續延燒，紐西蘭100多天沒有本土病例後，昨被驗出有本土社區感染確診者，因此將防疫等級再升級。反觀台灣近期都是境外移入個案，美國衛生部長阿札爾更在10日（周一）在疾管署和衛福部長陳時中共同簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」，台美未來合作將擴大內容包括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、藥物濫用、慢性病防治等，而關於過去一周的疫情變化和防疫作為為何，指揮中心指揮官陳時中下午2點記者會將說明。

今日出席人員有中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官和中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長等。

▲0729疾管署指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼截至8月11日為止，全台確診個案為480例。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至8月11日為止，全台確診個案為480例。（圖／翻攝疾管署網站）

台美本次簽署的備忘錄除了提高行政層級由台美衛生部簽署之外，未來合作範圍也擴大，包括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、菸害防制、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

陳時中昨（11日）中午與阿札爾用餐更進一步談到合作，四大面向包含，第一、未來和美國CDC針對新興傳染病建立長久合作關係，第二、APEC活動時我方有幾個疫苗與數位醫療提案，希望美國和台灣一起支持倡議；第三、未來這樣國際組織，IHR等既有國際組織，行程更密切合作關係，協助台灣參與既有國際組織；第四、在美方有投資的疫苗公司內，如何協助我方早期購買，這幾個議題都需要繼續和AIT密切聯繫，尋求更多進展。

▲▼美國衛生局長阿札爾與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」,出席的有阿札爾,陳時中,楊珍妮,酈英傑。（圖／疾管署提供）

▲美國衛生部長阿札爾（左2）與衛福部長陳時中（右2）簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」。（圖／疾管署提供）

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