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全聯中元節廣告超狂！煩惱按讚太少「魔神仔」開示⋯3短片完整版一次看

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▲▼中元節各大量販祭出優惠！全聯福利中心將於8/14至9/10正式展開「中元感恩月」。（圖／全聯提供）

▲全聯中元節廣告每年備受網友關注！今年讓3位年輕人分別跟看破紅塵的「紅衣女子」、愛捉弄人類的「魔神仔」、不忍抓交替的「水鬼」進行跨時空對談。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯中元節廣告每年備受網友關注，自多年前以「貞子與傑森」提出中元節是台灣萬聖節的概念造成跟風，今年則提出「加好友」概念，用有溫度的心關懷台灣無形鬼怪。12支廣告讓3位青年與「資深前輩」跨時空世紀對談，像是像是看破紅塵的紅衣女子、走跳各大傳說的魔神仔、潛水千年的孤獨水鬼，14日起將在電視播映，但完整版已先在網路以3段短片發布，預計再掀起一波話題！

全聯表示，自多年前推出以「貞子與傑森」為主的中元廣告，提出中元節是台灣萬聖節概念後，受到許多民眾歡迎，成功改變中元節以往給人陰森的感覺，不僅增添歡樂感恩氣氛，也讓年輕人認識自身傳統文化，甚至引發其他通路的中元廣告跟進。2016年更提出中元普渡是「做好事」的「好事月」議題，因為中元普渡原稱為「施食濟鍊」，原本就是本於善念的一種活動，希望透過人間的布施讓好兄弟可以得到物資，人們也可以得到平安。

此次讓3位年輕人徐涵、Sandy、明達，分別與3位鬼怪「魔神仔、紅衣女子、水鬼」，進行一場「跨越時空的世紀對談」，其中還有不少結合時下議題的對話，例如徐涵對魔神仔說，「每次PO照片都只有幾個人按讚，我覺得自己很沒有存在感」，而魔神仔反過來幽默「開示」說，「同學，起碼大家都看得到你」，還說這個世界上最寂寞的就是「我站在你面前，你卻不知道我在這裡」。

▲▼中元節各大量販祭出優惠！全聯福利中心將於8/14至9/10正式展開「中元感恩月」。（圖／全聯提供）

▲少女Sandy（右）跟看破紅塵的「紅衣女子」（左）聊心事。（圖／全聯提供）

Sandy更在廣告中稱呼紅衣女子為「姐」，也跟她分享少女心事「好想知道，他喜不喜歡我」，而紅衣女子看破紅塵說「重要嗎？重要的是你喜不喜歡你自己。」又一次少女談到什麼是幸福，紅衣女子回「好好活著，就是幸福」，提醒年輕人愛自己之外，也要好好珍惜活著的時光。

業者表示，隨著時代改變，人們對中元普渡印象日漸模糊，對台灣鬼怪的了解，甚至不如日本妖怪，因此想藉由農曆7月人鬼交流的時節，提出「中元友誼月」新概念，款待好兄弟從來不是「有所求」的行禮如儀，而是真誠相待的友誼，如這一群存在台灣幾百年的「資深前輩」，乘載著台灣世代獨有的文化與歸屬感，可能比很多人都更懂人生，更熟悉這塊島嶼，值得放下畏懼好好理解。因此期望今年中元民眾可以一起存好心、備好料，用「結交好友」的心，跨越時空，探索傳說，一起好好認識這群最特別的朋友。

▲▼中元節各大量販祭出優惠！全聯福利中心將於8/14至9/10正式展開「中元感恩月」。（圖／全聯提供）

▲衝浪少年明達（左）跟「不忍抓交替的善良水鬼」（右）對談。（圖／全聯提供）

全聯今年共推出12支中元感恩月廣告，讓供桌不只是儀式，擺上2張椅子，成了鬼怪與人類的無形交流平台。透過3位主角，包括高強法力在世間闖蕩留名的「紅衣女子」、擅長捉弄人類的「魔神仔」、不忍抓交替心存善良的「水鬼」，分別和渴望愛情的年輕女孩、對人生感到迷惘的社會新鮮人、熱愛大海的衝浪初心者來場「跨世紀對談」。

不管是做人做事的道理還是面對愛情、友誼的煩惱等，他們都以「資深前輩」角度帶來不同啟發，就像結交一位特別的朋友，從理解、交流到款待，真摯體驗了台灣獨特的祀鬼文化，與中元普渡的美好情懷。廣告將於8/14在電視首播，但完整版已在網路YouTube頻道發布，業者預計今年中元廣告同樣會引發網友討論，再度創造新一波台灣鬼怪熱潮。

影／徐涵與魔神仔的世紀對談：

影／Sandy與紅衣女子的世紀對談：

影／明達與水鬼的世紀對談：

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