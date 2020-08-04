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超市中元節優惠一次看！頂好祭出限時85折　家樂福推「買1送1」

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▲▼頂好超市為中元節祭出85折優惠、推出普渡澎湃組合。（圖／頂好提供）

▲頂好超市為中元節祭出85折優惠、推出普渡澎湃組合。（圖／頂好提供）

記者林育綾／台北報導

一年一度的中元節即將來臨，各大量販超商也陸續推出優惠，頂好超市今（4）日宣布即日起至9月2日祭出最低85折、獨家日本點心2件78元，還有總價值810元、特價688元的「拜拜澎湃包」、399元「小資組合包」。而家樂福先前也推出「上百商品買一送一」、「會員點數10倍送」等；愛買則推出全館「上萬件商品最低46折起」。全聯也規劃週週振興優惠活動，對中元節也蓄勢待發，將推出超殺優惠。

頂好

頂好超市自即日起至9月2日，祭出最低85折的優惠，也看準消費者傾向購買高CP值、高保存性的乾貨類商品，推出總價值810元、特價688元的「拜拜澎湃包」，內含泡麵、餅乾、飲料、調味料、油、米⋯等；也因應小家庭與單身族群趨勢，推出特價399元的「小資組合包」。

另外頂好也獨家引進日本十分暢銷的「買物專科」零食點心，即日起至8月12日，推出「任選兩件78元」的強打促銷。預計今年中元節檔期，將會帶動整體銷售業績成長至少2成。

▲家樂福搶攻中元節檔期，首度大規模下鄉，挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，也推出「上百支商品買一送一」、「會員點數10倍送」等優惠。（圖／記者林育綾攝）

家樂福

家樂福今年大規模挖掘全台11縣市優質小農的特色產品，讓更多消費者參與支持「在地永續」的價值；在優惠部分，即日起至9月2日期間推出熱賣明星商品會員專屬特價，總共上百支商品「買一送一」、指定商品「紅利點數10倍送」，結合家樂福振興澎湃包使用，雙重折扣讓民眾荷包省一波。

▲愛買推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品。（圖／愛買提供）

愛買

愛買量販則在即日起至9月2日期間推出全館「上萬件商品最低46折起」，中元節更特別引進近100項深受消費者青睞的大包裝商品，還推出「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元」、「包裝米單筆滿299元送30元」， 2大中元熱門品類享優惠價外，再享滿額送現金折價券。

8/15(六)、8/16(日)還有會員日購活動，只要是HAPPY GO會員可有「滿2000元享9折」優惠，折扣金額以現金抵用券贈送，最高回饋300元，另外刷多家指定銀行（包括遠銀、台北富邦、一銀、玉山、星展等），再加送100元十足抵用現金券，刷台灣銀行加碼120元，刷台中銀行更獨家加碼200元，數量有限送完為止。

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