　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／吳怡農「嫩女友」30小時沒換衣服　2張照透露戀情進度

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

8月2日15:00，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。

▲8月2日15:00，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊獨家直擊，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的女幕僚「小農女」連續2個週末過夜。本刊觀察，小農女2度在吳怡農家過夜，每次都選在週末假日的午夜，即便白天跟著吳怡農跑了一整天行程，深夜仍連衣服都沒換就直奔吳的住處，隔天午後，也依舊穿著同一套衣服步出吳家大門，顯然2人還未進展到同居階段。

7月25日上午9點40多分，本刊首度直擊，王姓小農女一早跟吳怡農碰面後，便一起跑行程，這天她身著白色絲質短袖上衣，與一身招牌白襯衫搭配牛仔褲的吳怡農，相當有默契地穿了同樣色系。

跑完一整天行程後、7月26日凌晨1點19分，吳怡農前腳返回台北住處才不到5分鐘，小農女便隨後就現身進入他住處大門，2人並在屋內待了14個小時後，直至下午3點47分，她才獨自步出吳的住處。

8月2日14:46，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。

這天午後，台北下起滂沱大雨，在吳住處待了一夜的小農女，除了臉上的眼鏡、手中的雨傘及牛皮紙袋，其餘裝扮都與凌晨進入「農舍」時一模一樣，顯示她在吳的住處應該還沒有個人用品可供替換。

本月2日禮拜日凌晨近5點，本刊2度直擊，小農女再次出現在吳怡農住家，這次她待了10小時，直到下午近3點才離開；與上個週末一樣，她踏出大門時，並未換穿新的衣褲，而是身著與暗夜進入時相同的裝扮。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／北北基等14縣市午後大雨特報　防雷擊強陣風
男菲律賓染疫「返國前就腹瀉、畏寒」　接觸者匡列18人
LIVE／再增一例菲律賓境外移入！累積病例481例
高中男師大戰小20歲女學生！「全身鏡前合體」自拍助興…78秒
退伍男不想回營「5年3召」都未到　重罰下場出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊聘5前高雄市府人員任機要　國民黨：急於安插酬庸人馬

台鐵基隆站讓路輕軌惹議　時力議員要求納入通勤族意見

罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

蔡英文籲北京「誠懇對話」解決爭議　堅定挺港爭自由

快訊／阿札爾13時38分專機離台　結束41年來美國最高層級訪問

LIVE／9度公開撐港　蔡英文今再發表「香港議題」最新談話

LIVE／美國衛生部長阿札爾結束4天訪台行程　搭乘專機飛離台灣

籲高雄人815「改變命運」　黃光芹：國民黨賭你們沒勁、懶得返鄉投票

邱顯智：新任黨主席人選尚未明朗　總有年輕世代願意承擔

北農挨轟爽官一年公出61天　柯文哲祭「董德堉條款」要求列事由

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

何篤霖聽羅霈穎「買房存老本」退休無憂　告別「她先去訂包廂，等大家去party」

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

塞滿耳道！超巨大「木塞型耳屎」正妹採耳驚呼：整個洞被堵住了

陳菊聘5前高雄市府人員任機要　國民黨：急於安插酬庸人馬

台鐵基隆站讓路輕軌惹議　時力議員要求納入通勤族意見

罷免王浩宇第二階段0815正式開打　糧草未備齊還差40%

蔡英文籲北京「誠懇對話」解決爭議　堅定挺港爭自由

快訊／阿札爾13時38分專機離台　結束41年來美國最高層級訪問

LIVE／9度公開撐港　蔡英文今再發表「香港議題」最新談話

LIVE／美國衛生部長阿札爾結束4天訪台行程　搭乘專機飛離台灣

籲高雄人815「改變命運」　黃光芹：國民黨賭你們沒勁、懶得返鄉投票

邱顯智：新任黨主席人選尚未明朗　總有年輕世代願意承擔

北農挨轟爽官一年公出61天　柯文哲祭「董德堉條款」要求列事由

讓我再喝一口就好？　 酒精成癮疾患是生理也是心理問題

賴慈泓發片遭疫情波及延期　又傳「MV0鏡頭」原因曝光

寫下最有情懷辭職信！女老師裸辭：想看看世界...5年後變「商業老闆」人設崩塌

派出所長為春安績效栽槍毒鴛鴦判6年　警政署長陳震怒：嚴禁匿報造假

比利時、日本工程師、赴港台女接觸者檢驗　指揮中心公布最新進度

每日限量20個！台中隱藏版溏心蛋豬排飯糰　咬下爆濃郁蛋液

陳菊聘5前高雄市府人員任機要　國民黨：急於安插酬庸人馬

變性被當殘疾！韓「跨性別」陸軍遭國防部強制退伍　準備提行政訴訟

小米發表透明電視、小米10至尊版等10大新品並宣佈要「重新創業」

全台6000個免費奉茶站來了！還能喝到仙草茶、酸梅湯等驚喜

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

愛上小11歲嫩妹　吳怡農：希望大家祝福　

吳怡農愛上「小11歲嫩妹」　週末夜宿直擊

誆騙D奶熟女給工作　前彰化市長邱建富獵艷瘋玩「電愛」

吳怡農「嫩女友」30小時沒換衣服　2張照透露戀情進度

賴清德PO出「口罩潮男三劍客」　網友超羨慕

口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

阿札爾坦承發音失誤、無意冒犯　確信蔡英文不在意

吳怡農煲愛14小時全記錄　3招藏愛露玄機

民進黨批馬英九「唱衰台灣」

「疫情還沒開始」　柯文哲：就算有疫苗也競爭不過歐美

柯文哲：馬英九讓北市旅館房間增加1萬　蓋好後陸客不來了

阿札爾認口誤　羅智強狠酸民進黨！

蘇震清涉貪　民進黨廉政會：停權3年

更多熱門

相關新聞

高雄房價　靠2大買盤推高

高雄房價　靠2大買盤推高

近來高雄房價出現一波「暴動性搶購」的漲幅，本刊調查，背後其實與後疫情時代的新買盤有關，一名當地房仲就透露：「我們很多同業都有接觸到台商、香港人，他們來台買房主要都是想重新分配資產。」

受台積電庇蔭　台南房價漲8成

受台積電庇蔭　台南房價漲8成

桃園青埔大翻身　土地單坪破百萬

桃園青埔大翻身　土地單坪破百萬

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

台南永康2機車相撞　女外送員左手與鎖骨骨折

台南永康2機車相撞　女外送員左手與鎖骨骨折

關鍵字：

鏡週刊影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

真槍無套戰閨蜜男友！20歲「暗黑版IU」大方認了

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

美艷女星「真槍無套」拍禽獸三級片　男演員拍完崩潰

CEO前夫爆「桃花多」米可白隱忍6年離婚！寧可每晚找男人

即／礁溪老爺酒店164人上吐下瀉！結果出爐

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面