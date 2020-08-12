影／吳怡農「嫩女友」30小時沒換衣服　2張照透露戀情進度

▲8月2日15:00，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊獨家直擊，民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的女幕僚「小農女」連續2個週末過夜。本刊觀察，小農女2度在吳怡農家過夜，每次都選在週末假日的午夜，即便白天跟著吳怡農跑了一整天行程，深夜仍連衣服都沒換就直奔吳的住處，隔天午後，也依舊穿著同一套衣服步出吳家大門，顯然2人還未進展到同居階段。

7月25日上午9點40多分，本刊首度直擊，王姓小農女一早跟吳怡農碰面後，便一起跑行程，這天她身著白色絲質短袖上衣，與一身招牌白襯衫搭配牛仔褲的吳怡農，相當有默契地穿了同樣色系。

跑完一整天行程後、7月26日凌晨1點19分，吳怡農前腳返回台北住處才不到5分鐘，小農女便隨後就現身進入他住處大門，2人並在屋內待了14個小時後，直至下午3點47分，她才獨自步出吳的住處。

這天午後，台北下起滂沱大雨，在吳住處待了一夜的小農女，除了臉上的眼鏡、手中的雨傘及牛皮紙袋，其餘裝扮都與凌晨進入「農舍」時一模一樣，顯示她在吳的住處應該還沒有個人用品可供替換。

本月2日禮拜日凌晨近5點，本刊2度直擊，小農女再次出現在吳怡農住家，這次她待了10小時，直到下午近3點才離開；與上個週末一樣，她踏出大門時，並未換穿新的衣褲，而是身著與暗夜進入時相同的裝扮。