中國7月外匯存底增1.4%　連續4個月正成長

▲大陸7月外匯存底規模持續小幅增加。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

作為判斷外匯供需平衡的重要指標，大陸國家外匯管理局昨（7日）公布數據顯示，截至7月，中國大陸外匯存底規模為3兆1544億美元，較6月底上升421億美元，幅度為1.4%，是連續第4個月正成長。

外管局發言人王春英表示，7月外匯市場運行平穩，外匯供求基本平衡。美歐等主要經濟體加大財政刺激力度並維持超寬鬆貨幣政策，國際金融市場上非美元貨幣相對美元整體走強，主要國家資產價格總體上漲，加以匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模上升。

▲維持貨幣政策穩定，並保持市場有一定的流動性，仍是中國大陸官方的主要方針。（圖／CFP）

據了解，7月人民幣兌美元匯率平穩走升，7日人民幣兌美元中間價報6.9408，較6日報6.9438，升破6.95大關後，續升30個基點。

外匯管理局提到，當前中國大陸統籌疫情防控和經濟社會發展工作取得重大成果，但國際經濟金融形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大。展望未來，中國大陸已進入高質量發展階段，經濟韌性強勁，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局將加快形成，有利於繼續為外匯儲備規模總體穩定提供支撐。

外管局7日還公布今年第二季，經常帳戶順差為8470億元人民幣，上半年，經常賬戶順差6119億元。大陸國家外匯管理局相關負責人表示，上半年，本國經常賬戶順差與國內生產總值（GDP）之比為1.3%，繼續運行在合理區間。



貨物貿易方面，2020年第一季，貨物貿易順差231億美元，第二季順差1613億美元；直接投資方面，2020年上半年，直接投資順差187億美元，其中對外直接投資472億美元，來中國大陸直接投資659億美元，均保持基本穩定。

證券市場方面，今年第二季，境外投資境內證券淨流入逾600億美元，外管局稱，這處於歷史較高水平，顯示人民幣資產具有較強的吸引力。

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