25歲後陷入「職場3循環」！新鮮人夢想全敗給現實：錢真的太香

▲許多青年有想改變現在工作環境的念頭卻往往難以實踐。（圖／pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

許多人在初入社會時，會滿懷熱血抱著要成就夢想的心，但在進入職場幾年後，卻又不得不向現實屈服，就算對公司制度不滿意，為了錢還是乖乖留下。近日就有網友發起討論，「大家25歲後也一樣厭世嗎」？並有人點出「職場三循環」。

原PO在Dcard發文表示，看了某youtuber的影片，覺得心有戚戚焉，「現在一想到要工作加班，今年又因為疫情沒有獎金，就整個超沒動力，單身27年，但也沒有想去認真認識人的慾望，line訊息一天累積快50個訊息，一個都不想回，就算是上班空檔也是，因為心很累，還在玩夢想，但夢想沒走出來絕不放下自己的工作，錢真的太香了」，並詢問大家有沒有其他共鳴點可提出討論。

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▲網友在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）



就有網友點出「職場三循環」，「第一步說要等領完年終離職，第二步領完年終又說要等領三節獎金，第三步又說老闆今年會加薪」，最後又看到他還是乖乖上班。網友表示，身邊就充滿這樣的人，「前年每天抱怨說要離職，又改要等領年終，又說什麼三節獎金，後來老闆說今年會調薪，總之到現在兩個每天還是乖乖上班，我這個還沒出社會的看了也覺得真實」。

也有其他網友回應，「32歲了，薪水總是被帳單追著跑啊」、「不是，我才23歲怎麼就想法一樣」、「今年剛好滿25 希望真的能在尾牙前離職」、「就像他說的，尾牙過完，算了拿完過年紅包，下個月一定閃人，到了中秋節，咦我怎麼還在這裡（？」。

▼即使再苦悶為了錢還是乖乖留下來了。（圖／pakutaso）