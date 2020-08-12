遇詐騙謊稱住「土城鹿港區」！長髮辣妹神回2字...網笑：約澎湖高鐵站好嗎

▲男子看到回覆後噴笑，遇到地理不太好的詐騙犯 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

網路詐騙案例隨著科技的進步越來越多，手法也曾出不窮，有網友分享丈夫碰到的詐騙事蹟，遇到「地理不太好」的詐騙集團，丈夫謊稱自己住在「土城鹿港區」，沒想到對方竟然回覆「很近」。對話訊息曝光之後，網友們全笑翻，「我們約澎湖高鐵站好嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，丈夫在網路上遇到色情詐騙集團，打算惡整對方一番，於是謊稱自己住在「土城鹿港區」。沒想到暱稱「思思」的長髮辣妹竟回覆，「好巧，我也住在土城，很近」。男子見狀後便回覆，「土城鹿港區附近有家樂福知道嗎」，長髮辣妹還回「嗯嗯」；如此誇張言論讓男子笑噴，「遇到台灣地理不太好的詐騙犯」。

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貼文曝光後，網友們紛紛回覆，「我住苗栗集集這裡，這裡最有名的伴手禮是米粉」、「記得搭捷運到鹿港喔」、「我住高雄中崙區，這裡有很著名的微風廣場，跨過市民高架就是SOGO了」、「我住基隆八里區，基八路二段這裡」、「我家在澎湖高鐵站附近」。

警方也提醒民眾，網路詐騙案件大多透過手機交友軟體，尤其是LINE，詐騙集團滲透各交友網站與軟體，以各種名目行騙。民眾遇網友要求匯款或購買點數，應多方求證，才不會淪為詐騙集團的提款機。