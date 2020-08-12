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英仙座流星雨今夜大爆發「每小時最多110顆」　3地區觀測機率最高

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▲▼英仙座流星雨。（圖／臺南市南瀛科學教育館提供）

▲英仙座流星雨。（圖／臺南市南瀛科學教育館提供）

記者賴文萱／台北報導

年度中最受歡迎的流星雨要來了！「英仙座流星雨」出現於每年的7月17日至8月24日之間，今年極大期預估將發生在台灣今（12）日晚間21時~24時之間，每小時最多可見到110顆流星劃過天際。氣象局分析今夜各地天氣，以北部、宜蘭、花蓮觀賞機率最高；中南部因還有殘留雲量，以多雲時晴為主；台東則是雲稍多，得碰碰運氣。

氣象局指出，今年英仙座流星雨輻射點將於12日晚間21時過後升起，清晨4時位於北北方仰角50度處；8月12日夜間至13日0時過後，月亮方自東方升起，因此在12日晚間的極大期觀測時段並未受月光影響，條件極佳。

請繼續往下閱讀...

氣象預報員陳伊秀表示，英仙座流星雨最佳觀賞時間為今深夜～明天凌晨3-4點，以北部、宜蘭、花蓮觀賞機率最高，中南部因還有殘留雲量，以多雲時晴為主，台東則是雲稍多，想看見流星要碰碰運氣。

▲寶瓶座δ南群、英仙座流星雨陸續登場。（圖／台北市立天文館提供）

▲英仙座流星雨將登場。（圖／台北市立天文館提供）

氣象局指出，這次英仙座流星雨ZHRs約110（指輻射點位於正天頂時，在天空無雲無視障且所見極限星等為+6.5等的狀況下，1個觀測者於1個小時中所能見到的流星數量）。可惜因輻射點仰角偏低，導致可觀測的流星數量略減，不過較有機會見到劃空而過的長軌跡流星。

若民眾想觀賞這次流星雨，可於8月12日晚間21時過後，於「少光害」且「視野廣」的地方觀看。流星的出現並不限於任何方位，亦即夜空中的任何角落均有可能看到隨機出現的流星。

▲▼英仙座流星雨今夜大爆發。（圖／天氣風險）

▲英仙座流星雨今夜大爆發。（圖／天氣風險）

天氣風險表示，目前西半部午後熱對流發展旺盛，預估入夜後會慢慢消散，不過近山區仍有被雲遮蔽的機會，倒是沿海地區雲量較少，有較高機會可以看到流星雨，私心建議到沿海空曠、遠離市鎮的地點。

天氣風險也提醒欣賞流星雨的三大原則：避開光害、遠離人群、注意安全。另外，陽明山今晚有道路管制，出發前請確定目的地沒有管制，才不會敗了遊興。

▲英仙座流星雨模擬。（影／臺南市南瀛科學教育館）

台南市南瀛天文館指出，看流星雨不需特殊器材，只要找光害少、視野開闊的地方躺著朝上以肉眼觀賞即可。當日晚上約9時輻射點從地平線東北方升起，8月12日為農曆23號，下半夜會受到月光些微影響，因此午夜前是最佳觀測時間。

天文館當日也會舉辦觀測活動，從18時30分至24時將有流星雨講座、望遠鏡觀測、星空導覽等，除了看流星之外，當日還有非常靠近的兩顆明亮行星─木星、土星可以觀看，甚至還有機會目睹最近造成話題的C/2020 F3（NEOWISE）彗星。

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