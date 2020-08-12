展現改善空品決心　台南市二行程機車淘汰率六都第一

▲台南市今年1到7月淘汰3.6萬輛老舊機車，其中二行程機車淘汰率13.5％，排名六都第一，展現市府推動低污染車輛、改善空氣品質之決心及成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府為加速推動高污染機車換新，提出對偏鄉、低收送暖加碼等補助政策，搭配環保署今年起擴大報廢換新補助對象為2007年6月30日前出廠之老舊機車，據統計，今年1到7月淘汰3.6萬輛老舊機車，其中二行程機車淘汰率13.5％，排名六都第一，展現市府推動低污染車輛、改善空氣品質之決心及成果。

市長黃偉哲表示，改善空氣污染是市府首要重點工作，上任後加速推動高污染機車換新並對偏鄉低收入戶推出送暖加碼補助政策，據統計台南市今年1到7月二行程機車淘汰9506輛，淘汰率13.5％，為六都排名第一，目前剩餘約6.1萬輛。另一方面，台南市2019年電動機車設籍數34777輛，相較於2018年15607輛，成長19170輛，成長率達122％，同樣也居六都第一。

黃偉哲市長進一步指出，為建構友善環境，台南市推動電動機車加碼補助與充電站設置專案，目前全市電動二輪車充、換電站亦已達715站，顯見市府致力於推動低污染車輛政策，改善空氣品質，就是要讓市民有感。

環保局長謝世傑說，針對2007年6月30日前出廠老舊機車，今年除環保署補助外，台南市提供多元換購加碼選擇，鼓勵民眾淘汰高污染機車以改善空污，其中新購電動二輪車與淘汰老舊機車換購七期燃油機車加碼補助名額雖已額滿，惟環保署仍提供淘汰老舊機車換購七期燃油機車補助5千元；淘汰老舊機車換購電動機車重型補助5千元、輕型、小型輕型或電動輔助自行車補助3千元不限名額，請民眾把握最後機會報廢換新車。

環保局表示，二行程機車因燃燒不完全產生青白煙，排放的碳氫化合物是四行程機車的20倍，一氧化碳約為2倍，是空氣污染主因之一，環保局請市民朋友加強保養老舊機車，並於定檢期限(發照月份前後 個月)內至各機車定期檢驗站完成檢驗，如路上遇環保局攔車檢測不合格會依法開罰1500到6000之罰鍰。

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