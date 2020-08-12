小心踩線！和12星座談戀愛的禁忌大公開　不要敷衍處女、不可懷疑魔羯的真心！

▲跟12星座相處的禁忌先摸清楚，才能經營長久的感情！（圖／翻攝自PIXABAY，下同）



記者張惠媛／綜合報導

每個人的個性都不一樣，喜歡的事物也有所差異，想討好另一半，與其一直探求「他喜歡什麼」，不如先花時間了解他們「不喜歡什麼」，《星座好朋友》幫大家整理出12星座的愛情禁忌，想跟他們好好在一起，先懂得避雷！

牡羊座：不要扭扭捏捏

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牡羊座很直爽、心思單純，他們最討厭別人有話不說還擺出扭捏的樣子、認為別人應該要懂，如果什麼都不說，就不要指望牡羊會懂你，有問題直說，才不會讓他們瞬間冷掉。

金牛座：不要太依賴

金牛做每件事都慢條斯理，他們當然喜歡和你一起的感覺，但卻不喜歡你太過依賴，他們喜歡舒服、自然的關係，如果另一半會用情緒勒索的方式綁架他們，那金牛只會想離你越遠越好。

雙子座：不能太無聊

古靈精怪、變幻莫測的雙子座最愛新鮮感，要跟他們在一起，你就不能太無趣，你越是無條件遷就他，他越覺得你無聊，久而久之就失去新鮮感，所以要征服雙子，想辦法維持新鮮感就對了。

巨蟹座：不要先愛上他

巨蟹細膩又重感情，熟悉他們之後，就會知道他們很敏感，對巨蟹來說，愛情非常重要，如果你沒有把握能包容他們的細膩敏感，那千萬不要愛上他，否則戀情無疾而終時，他們會非常傷心的。

獅子座：不要讓他丟臉

充滿自信、霸道的獅子座雖然讓人很無奈，但他們的熱情也能瞬間將你融化，對獅子來說，面子比一切都重要，千萬不可以當面讓他們難堪，如果另一半藐視獅子在愛裡那顆卑微的心，那是絕對無法跟獅子座長久久的。

處女座：不要隨便敷衍

內心相當有原則的處女座，非常講究生活中的每個細節，無論是愛情、工作或是家人，他們總是會保持著認真的態度，如果你處理事情的方法是用一種無所謂的心態面對，就是在挑戰處女座的底線，總有一天會出局。

天秤座：不要無理取鬧

天秤座性格溫和好相處，不過他們一切都講求公平、討厭紛爭，天秤甚至會委屈自己只為了不要挑起爭端，所以當另一半出現無理取鬧的「失衡」狀態，天秤受不了後很有可能會犧牲你來維持他的平衡。

天蠍座：不能輕易背叛

天蠍的愛是極端，有多愛你就能有多恨你，他們也希望戀人絕對忠誠，雖然這樣的愛有點令人窒息，不過對他們來說，你如果愛他們就要做到，否則你會付出更大的代價。

射手座：不要有太多束縛

戀愛中的射手們也需要絕對的自由，如果戀人太過依賴他們，反而會讓射手覺得備受束縛、綁手綁腳，如果愛射手就要給他們足夠的信任，另一半要按照自己步調，才不會落得兩敗俱傷。

魔羯座：不要懷疑他的愛

魔羯座個性比較冷漠、淡定，天生又不善於表達，但這並不代表他們不真心，如果跟摩羯在一起，就不要輕易懷疑他們，只要好好體會，一定會發現他們的愛其實是充滿在生活中的。

水瓶座：不要一直猜

特立獨行的水瓶座，一向很有自己的想法，心中的思緒千奇百怪，連自己搞不懂，個性也會忽冷忽熱，但千萬不要因為這樣就猜測他們的真心，水瓶無論如何都會是愛你的。

雙魚座：不要無故冷落

雙魚座其實是很玻璃心的星座，他們很怕孤單、同時也很脆弱，跟雙魚談戀愛，需要給他們滿滿的愛和陪伴，所以如果你不小心冷落到他們，雙魚就會開始自己腦補各種小劇場，這樣的狀況一再發生的話，久而久之就會漸漸想放棄了。