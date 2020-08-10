一談戀愛就變了一個人！12星座在愛情裡的改變大公開　雙子超乖、水瓶愛你就要變成你

▲談戀愛能讓一個人產生很大的改變，自己都變得不像自己。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

有人說，談了戀愛之後，自己都不像自己了！《星座好朋友》整理出一談戀愛就像變了一個人的星座，墜入愛河就像魔法一般，絕對沒想到一個人的個性可以有這麼大的改變，只能說愛情的力量太偉大。

牡羊座：做事情變得更穩重

請繼續往下閱讀...

坦率熱情的牡羊座天生就是衝動派，想到什麼就會馬上行動，但戀愛後的牡羊會變得比較穩重，為了能夠把心愛的戀人照顧好，他們會開始做更多事前考慮。

金牛座：懂得來點適時的浪漫

金牛座個性本就木訥，浪漫對他們來說有點遙遠，他們的愛與體貼是展現在日常小事上，但是戀愛後的金牛座，開始會學習在平淡之中製造一點浪漫，雖然有點笨拙，但是看他們耍浪漫的樣子挺可愛的。

雙子座：變得聽話且溫順

鬼點子超多的雙子座，腦袋裡想法千變萬化、永遠靜不下來，根本就是一個無法控制、捉摸不定的星座，可是談戀愛後，他們會變得很溫馴，會開始靜下心聽戀人說話，明顯比單身時穩重很多。

巨蟹座：明顯黏人

細膩堅強的巨蟹座，就算外表看起來比較柔弱，但其實很有能力，只是談了戀愛後會變得比較黏人，因為他們喜歡依賴著對方的感覺，也渴望從另一半身上得到更多關愛。

獅子座：變得敏感

獅子座天生喜歡眾星拱月的感覺，所以他們身邊總是圍繞著不少朋友，他們也享受著被身旁好友們各種吹捧的日子，但是墜入愛河後他們會漸漸變得敏感起來，從在意朋友的關注變成在意戀人的目光，同樣地，你也會變成他們注意力的焦點。

處女座：為愛原則皆可拋

處女座的原則是世上最難撼動的東西，他們也不太容易接受他人想法，但如果處女座輕易接受了你的想法，就表示你對他們來說很重要，所以他願意拋下自己的原則，讓你成為他們人生中唯一的例外。

天秤座：各種護短一退再退

天秤的性格是不平衡就不舒服，對他們來說最理想的狀態就是公平，因此對任何事情他們心裡都有一條線，可是這個對象一但是自己的愛人，天秤就會明顯將底線一再往後退，你會感覺到他們對你的寬容，已到了護短地步。

天蠍座：有時像個小孩子

在外人面前總是擺出一副高冷模樣的天蠍，讓人不自覺對他們產生一種疏離感，雖然天蠍處理任何事都比較理性，但談了戀愛後卻會偶爾流露出孩子氣的一面，希望能獲得你的更多關注。

射手座：社交重心就是你

熱愛自由及交朋友的射手，單身時是個社交達人，對他們來說朋友多一點很好，因為他們很享受跟朋友一起玩樂的時光，不過談了戀愛之後，他們就會慢慢轉移自己的重心，還是會保有自己的社交圈，但你卻佔據了很重要的位置。

魔羯座：不再只愛工作

魔羯座無論男女都是工作狂，他們的事業心是12星座之最，但是戀愛後他們開始會學著放下工作，不再只是專注在工作上，更會騰出時間陪伴愛人，對他們來說，跟另一半好好培養感情也很重要。

水瓶座：愛你就會變成你

特立獨行的水瓶座大多都很有個人特色，但戀愛後卻會漸漸受到對方影響，開始喜歡吃你也喜歡的東西、看你也喜歡的電影，不知不覺就變得越來越像你。

雙魚座：愛撒嬌

多情的雙魚座溫柔且善良，雖然單身時依然渴望愛情，但他們看起來其實滿獨立的，不過戀愛後就會展現出脆弱的一面，喜歡纏著另一半撒嬌，這種萌感經常讓愛人被融化。