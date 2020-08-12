港式飲茶一口要30元！貴又吃不飽　老饕揭「內幕」：港式分三種

▲原PO認為，港式飲茶餐點價格偏高。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

在物價不斷上漲的社會中，每個人都希望可以吃得飽又省錢，一名網友日前到港式餐廳吃飯，點了四籠燒賣、奶皇包、叉燒飯和一碗湯，結帳時發現，這一餐竟然要價一千多元，貴就算了還吃不飽，他因此好奇，「為什麼港點可以賣這麼貴啊？」

原PO在PTT發文，日前帶著女朋友一起去吃港式飲茶，「點了四籠燒賣、一籠奶皇包、一碗叉燒飯、一壺煲湯」，簡單的幾個餐點卻要價一千多元，「真的有夠貴又吃不飽，每道都是一百多起跳」，燒賣一籠也只有3個，換算下來，一口要30元，如此高單價的餐點令他嚇到，「為什麼港點可以賣這麼貴啊？有人知道嗎？」

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貼文一出後，許多網友在底下紛紛留言，「價格很香港，但忘記在台灣」、「真的不懂，為什麼很多女生都很愛去吃港式飲茶」、「用台灣成本香港價格賣你，才能賺更大」、「同意，一堆東西看起來中央廚房出的，分店只要蒸就OK」、「去香港吃也這個價」、「真的超不值，而且份量又少，花一千連半飽都沒有」。

也有網友點出重點，「港式有分三種，為了吃飽的叫茶餐廳，最早是賣甜品的冰室，後來開始提供正餐；另一個吃飽的地方就燒臘店，主要是提供飯類，然而，所謂的飲茶其實是茶樓，不是吃飽的，是弄一點精緻點心配茶混時間，但現在也沒分這麼仔細。」