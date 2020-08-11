「減法露營」捨棄5種無用設計　輕裝潮流上路

上半年的COVID-19嚴峻疫情，讓台灣人都盡可能待在家裡，到了七八月暑假，縱使大人不充電，孩子也需要放電，進一步帶動了戶外露營風潮。然而近來，時常聽聞某風景區露營車長期停放、某受管制的園區有民眾進去露營野炊等亂象，不禁要讓瘋設計呼籲，露宿野外須找合法露營地，既有安全保障，又不用帶一堆不必要的東西，在顧大人小孩之餘，增添戶外旅行的負擔。單靠想像無憑，讓我們以位於恆春的O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園為例細細道來吧。

▲O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園獨門獨院獨戶的露營營位，讓露友搭建露營帳棚更省力。圖片來源／瘋設計



舒適營地，無須愛德華剪刀手



首先，如有像O’GLAMPING具備獨門、獨院、獨戶露營營位設計，即不必如童軍露營、野戰宿營一般克難行事──露營基座都架好了，用不到木鋸；在沒有荊棘小徑、只有優美風景的營地，不需要可方便拔除針刺的小鑷子；想分肉、切菜、削水果，這裡空間寬敞，可以拿把安穩的刀來……



所以維氏（Victorinox）這把擁有80種功能的瑞士刀SwissChamp XAVT，恐怕在此會是個空有一身本領，卻無用武之地的沉重存在。via



SwissChamp XAVT還有放大鏡、扳手、高度計、溫度計、晴雨表、倒數器、計時器等功能，恐怕……也都用不到。或許可以拿指甲剉來用用，只是有點沉就是。



獨立洗手台最好用，便攜式洗衣機OUT



許多父母會認為，出門東西要帶齊，露營地不會有的洗衣機，當然也得備著！例如帶上便攜式折疊洗衣機，體積小可折疊、美觀又安全，無論要洗孩子的髒衣服還是蔬果什物，感覺都能用得上。



但是，難得出門一兩天的露營，服裝還是多帶幾套替換，回家一併丟洗衣機吧。如果真的太髒想洗，O’GLAMPING每個都附設的洗手台，以及熱情南台灣的太陽與風，會快速還給你清潔的衣物，更別說野炊食材餐具，扭開水龍頭應該會是更好的選擇。

便攜式洗衣機再怎樣省心省力、懶人神器，都不如擁有一個啥都不管、回家再說的無負擔露營。

▲O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園每個露營營位都設有獨立的洗手台，超方便。圖片來源／瘋設計



拍照必須時尚，帶雙戶外高跟鞋？



露營雖然是戶外行程，但許多人秉持著只要有相機在旁，必要閃耀全世界的信念，如此一說，2010年的The Teva Stiletto似乎是個好選擇──這款2010年由涼鞋品牌「Teva」與紐約設計品牌「Grey Ant」聯名推出的跟鞋，在Teva的運動涼鞋上加上4吋高根，讓愛美的女性能在運動中展現時尚風味。



然而暫且想像，當你在墾丁欣賞壯闊奇美的珊瑚礁岩，一定不會希望這款運動高跟鞋卡在某塊岩石上下不來。而且，你也其實完全可以在O’GLAMPING平穩無縫木板穩穩穿上最美的那雙跟鞋，來場舒適輕盈的午後擺拍……





可以進行粗重工作的The Teva Stiletto，卡跟就麻煩了，不如在木作亭上換雙自己的美鞋擺拍就好。via

▲O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園的露營營位都舖設木棧板，私人活動空間大且安全。圖片來源／瘋設計



放下冰淇淋製造機，逛冰店才是王道



吃完餐、拍完照，想吃個冰涼一下？YayLabs!的冰淇淋製造機SoftShell Ice Cream Ball擁有鮮明討喜外觀，親子互動DIY冰淇淋製作輕鬆便利，聽起來是個美好午後寓教於樂的絕佳選擇。但是，可別忘記當來到了一個遠離原本生活圈的露營地，也得遍嘗在地美食佳餚才不枉此行！



離O’GLAMPING不過15分鐘車程的墾丁大街，擁有燒冷冰、綠豆蒜、彩虹刨冰、洋蔥冰淇淋等等，這麼多當地特色冰品不吃，何必非得要窩在露營區做在家也能做的冰淇淋？

▲YayLabs!的冰淇淋製造機可以營造親子DIY時光、可以當球玩，但在墾丁，先不要。via



溫暖南臺灣，人型睡袋穿不住



悠哉白日時光很快就會過去，夜晚鋪上睡袋，就可以躺平觀星。DOPPELGANGER人型睡袋提供了一個可以更自在睡覺的新選擇：上衣、褲子、手套、腳套和帽子全都像衣服一樣可以分開穿戴，全副裝備帶齊後，能將人包得密不通風，還能多塞幾包暖暖包，絕對不擔心被冷到。



但如果你在墾丁晚上這麼穿戴，要擔心的可能是會頻頻起身脫衣脫帽。再者，如果睡相不佳，千萬別用這種人型睡袋，怕是沒人能阻止你在帳棚地板上來場夜間地板舞。

你可以大半夜在人型睡袋裡跳舞，但，這應該不是想有個好夢的同行親友所樂見的。via

（完整文章請看瘋設計）

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