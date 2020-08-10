金山小二生李悅熒自辦「小小書展」　新北市圖暑假很不一樣

▲ 金山小二生自辦李悅熒「小小書展」，新北市圖暑假很不一樣。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

暑假已經過一大半，大家都怎麼度過自己的假期？就讀新北市金山區金山國小二年級的李悅熒小朋友，特別為自己規劃了一個獨一無二的暑期活動，她在爸爸媽媽的協助下，在圖書館辦了一個「小書迷的藏寶箱」推薦書展，從選書、布置，全都一手包辦，和大家分享自己從小到大的私房閱讀書單。

今年9歲的李悅熒，從1歲7個月開始，便在父母的陪伴下開始上圖書館、聽故事，是金山分館的資深小讀者。從小喜歡看書的她，只要一有時間便往圖書館跑，到現在已經借了1400本的書。

因為從小在圖書館長大，今年暑假便在爸爸媽媽的鼓勵下，向圖書館申請場地，自己規劃了一個「小書迷的藏寶箱」推薦書展，前後籌畫了一個月的時間，從挑選書籍、主題設定等，全都自己規劃設計，過了一個不一樣的暑假。

李悅熒以「小書迷的藏寶箱」作為書展主題，為了推薦給各年齡層的小朋友閱讀，不但特別挑選263本自己從小到大最喜歡的書，更用心的用彩色黏土為書本做裝飾，和大家分享她從學齡前、幼兒園、小學各個階段在圖書館裡找到的書本寶藏，希望大家可以喜歡她推薦的書，把書借走。

李悅熒說，這是自己第一次辦書展，看到圖書館裡有一個自己布置的書展專區，可以和大家分享自己喜歡閱讀的書覺得很開心，現在她每天都會想到圖館去，如果看到有人駐足翻閱她推薦的書，便會很興奮，很有成就感。

金山分館蕭千惠主任表示，這是圖書館第一次推出由孩子辦給孩子的童書展，以往兒童書展多為大人策畫，但小朋友通常更了解彼此的喜好，此次資深小書迷的童書展，除了讓小朋友可以用另類、好玩的方式珍藏自己的童年，也希望可以透過小朋友的語言，與大人不同的視角。

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