LINE Pay用戶上半年累積捐款12.4萬筆　總計募得逾6216萬元

▲LINE Pay上半年愛心捐款成果。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（11）日宣布，「愛心捐款」專頁今年上半年總捐款筆數逾12.4萬，較去年同期成長逾5成，募款金額總計逾6216萬元，較去年同期成長超過64％，其中使用LINE POINTS捐款的金額約6.86%，而單一用戶累積最高捐款金額為27萬2600元，整體捐款頻率平均每位達2.71次。

LINE Pay表示， 「愛心捐款」平台自2016年8月上線以來，在用戶暖心支持下，每年募款成果持續成長，今年上半年總捐款筆數逾12.4萬，募款金額總計逾6,216萬元，其中也有不少用戶選擇用LINE POINTS捐款，點數捐款的金額佔總額約6.86%。



LINE Pay指出，截至目前為止，LINE Pay「愛心捐款」專頁共串連26個公益團體，由公益團體自訂捐款金額，用戶可透過平台了解弱勢族群的各種需求，而用戶進入LINE Pay選擇「愛心捐款」後，可選擇欲捐款的公益團體，便可進一步了解各會所有募款需求與用途。

LINE Pay說明，決定捐款的指定用途後，用戶只要填寫捐款人基本資料，並選擇綁定信用卡、簽帳金融卡的LINE Pay帳號或LINE Pay Money進行捐款，也可選用LINE POINTS折抵捐款，即可完成捐款。

LINE Pay強調，今年前三大捐款受益單位，分別為財團法人台灣世界展望會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會與財團法人弘道老人福利基金會，而LINE Pay將持續優化愛心捐款專頁，與更多公益團體合作，讓弱勢需求被大眾看見，將愛心能量傳遞至每個需要的角落。

▲▼LINE Pay愛心捐款流程。（圖／LINE Pay提供）

