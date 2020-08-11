桃園慈文市民活動中心整修活化　期吸引年輕家庭走入

▲桃園區「慈文市民活動中心整修工程」祈福典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓公幼與私幼比例到達教育部規定的四比六，桃園市政府推動學校型公幼或大型幼兒園取代社區型分班，並將原有空間加以活化，桃園區公所11日進行「慈文市民活動中心整修工程」祈福典禮，預計於今年11月完工後，將提供市民更為舒適的集會場所，也讓年輕家庭能夠走入活動中心。

▲桃園區「慈文市民活動中心整修工程」祈福典禮。（圖／市府提供）

出席活動的市長鄭文燦表示，許多早期幼兒園分班都是利用社區的部分空間，在市府升格前，公幼興建比例不到兩成，教育部推動的托育公共化目標則是要達到四成，因此在升格後，市府將分班型態較小的幼兒園吸收到公幼體系，與學校合併設置幼兒園，銜接學前教育與國小教育，也設立大型幼兒園，擴大公幼比例，提高整體教學品質，希望達到教育部規定公幼與私幼比例四比六的目標。

▲桃園區長陳玉明指出，慈文市民活動中心整修全面採用綠建材。（圖／市府提供）

慈文市民活動中心基地即為現已停招的「桃園幼兒園慈文分班」原有空間，市府將1樓規劃為慈文市民活動中心，使用面積約69坪，總經費817萬元，內部設置大會議室、多功能教室、里長辦公室等，轉型為市民活動中心或小型公托中心。

桃園區長陳玉明指出，慈文市民活動中心整修以兩面採光的手法，有效引進自然光線，點亮內部環境，亦可促進空氣對流，減少室內的封閉感，並全面採用綠建材，期能達到節能減碳與環保永續的效益。包括市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃婉如、黃景熙、簡智翔、蘇家明、市府社會局長鄭貴華、民政局長陳靜航、桃園區長陳玉明等均一同出席活動。

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