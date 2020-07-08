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高中妹留大愛「身體全捐了」　遺囑惹哭網友…媽顫抖按下手印含淚送別

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▲▼18歲女孩陳薇薇立下遺囑捐出大體。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲18歲女孩陳薇薇立下遺囑捐出大體。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

18歲的湖南女孩陳薇薇是江華二中的一名高三學生，7月7日，她本應參加高考，但卻已在5月14日因淋巴瘤不幸去世。在生命彌留之際，委託父母將遺體捐獻出去，因為她覺得淋巴瘤比較複雜，這樣的身體或許有研究價值。高考這天，媽媽發文緬懷，「苦讀了11年卻沒能如願參加高考……，兒來一程，母念一生。」

據《澎湃新聞》報導，「她捐獻遺體的勇氣也值得點贊，她父母的精神也值得點贊……。」連日來，在江華瑤族自治縣沱江鎮顧院村、江華二中的朋友圈，陳薇薇的同學、老師、親人都在以不同的方式對她的離世表示哀悼。

18歲的陳薇薇是江華縣沱江鎮顧院村人，也是江華二中的一名高三學生。在她的生命彌留之際，她委託父母在她死後，將她的遺體捐獻出去。5月15日凌晨，母親顫抖著在女兒的遺體捐獻單上按上了手印。

隨後，陳薇薇的遺體運往永州職業技術學校醫學院。「在我女兒生病期間，社會上有很多好心人都對我們家伸出了援手，本來她是想病好以後，努力完成學業回報社會的，沒想到最後確是以這種方式回報社會，做媽媽的真是心如刀割！感謝曾經為我女兒默默付出的好心人。」母親含淚說道。

▲▼18歲女孩陳薇薇立下遺囑捐出大體。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女孩得病前。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼18歲女孩陳薇薇立下遺囑捐出大體。（圖／翻攝自澎湃新聞）

陳薇薇的父親在外工作，母親沒有工作在家帶孩子，還有一個讀幼稚園的妹妹，4口之家的生活，雖談不上富足，但也溫飽無憂。可不幸的是，2019年8月9日，剛剛參加完考試的陳薇薇被檢查出患了勃奇氏淋巴瘤（Burkitt lymphoma）晚期。

突如其來的噩耗，讓這個家庭陷入了絕境。確診後，陳薇薇先後接受了4次化療，連續經歷嚴重脫髮、噁心、嘔吐、四肢麻木等副作用。也因為高昂的費用，她多次想放棄治療，但父母的堅持、老師和同學們的鼓勵、社會上愛心人士的幫助，讓她最終堅定了與病魔抗擊的信心。

1月3日，薇薇在父母的陪同下奔赴武漢進行手術，出院後，她的身體有所好轉，有時候還可以在母親的攙扶下下床走走。

本以為生命的希望之花已經在朝著薇薇綻放，可遺憾的是，一段時間後，她又開始反復高燒，癌細胞又復發了。這次薇薇知道，她可能將不久於人世，回到家後變得沉默少言，已經做了最壞的打算，要用最後人生，為社會做點更有意義的事，回饋幫助過她的人。

▲▼18歲女孩陳薇薇立下遺囑捐出大體。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲生病後。（圖／翻攝自澎湃新聞）

「媽媽，我要是真不行了，就把我的遺體捐獻出去。」陳薇薇對母親說這句話的時候，眼神堅定。她說，自己患的是淋巴瘤中比較複雜的一種癌症，這樣的身體或許有研究價值，自己已經深受病痛折磨，希望其他家庭不用再承受這種痛苦。

除了遺體捐獻之外，她還想將她的部分器官捐獻給需要的人，「即便我不在了，我身體的某個部分還在『活著』發揮作用，這樣我也不算離開這個人世了」。2020年5月14日，剛過完18歲生日不久的陳薇薇，在她媽媽的懷裡離開了這個世界。

「我和她爸爸都還年輕，以後的困難我們都可以想辦法解決，但是薇薇卻永遠也回不到我們身邊了」。薇薇的媽媽眼裡噙滿了眼淚，「薇薇她有自己的思想，她想走得有價值，我們尊重孩子臨走前的決定，把遺體捐獻給醫院做研究，也算是對社會的一種回報。」

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