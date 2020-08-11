美吾華董座涉內線交易！「懷特痛寶」解盲前買自家股...擬制性獲利金額曝光

記者劉昌松／台北報導

上市公司美吾華董事長李成家，涉嫌指示秘書兼財務部經理游菁惠，在2016年集團旗下懷特新藥公布新藥解盲成果前，大買美吾華股票300多張，涉及《證交法》內線交易等罪，且擬制性獲利達80多萬元，檢調今天兵分4路搜索2公司和李的住處，以嫌疑人身分約談李、游以及5名關係人到案。

▲美吾華、懷特生技董事長李成家涉嫌內線交易遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

美吾華(1731)是懷特生技新藥(4108)的母公司，懷特生技在2016年3月8日，在公開資訊觀測站公告，「懷特痛寶完成樞紐性臨床實驗，解盲發現對患者手術後疼痛的改善具有正面的效應」，2020年7月，懷特生計更宣布，研發完成新藥「懷特痛寶軟膠囊」，獲衛福部藥證上市，該藥為口服劑型的中重度疼痛止痛藥。

但檢調獲報，早在懷特生計公告解盲成果前，李成家疑似指示游菁惠，在2016年1、2月間，用特定人頭帳號，買進懷特法人股東、美吾華的股票300多張，雖至今未賣出，但已涉及利用內線消息買股，擬制性獲利約80多萬元。

台北地檢署檢察官林易萱11日指揮調查局台北市調處，搜索美吾華、懷特生計，以及李成家、游菁惠住處等4個地方，並以嫌疑人、關係人身分約談李、游等共7人釐清案情。

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