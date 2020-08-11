老婆閨蜜讓他「頭腦發熱」　潛入香閨裝針孔…20歲妹洗澡LIVE看光光！

▲廁所有針孔攝影機。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州女孩小妮（化名）才20歲，在余杭區一家公司上班，平時就住在公司的員工宿舍中。7月23日晚上，她正在宿舍的浴室裡洗澡，忽然面前有個黑乎乎的方塊形物體掉在了地上。她疑惑的撿起來看了看，「這個東西自己從來沒見過，怎麼會出現在廁所裡？」

據《錢江晚報》報導，小妮拿不准主意，第一時間去找了自己的閨蜜小佳（化名），「小佳，你快幫我看看這是什麼呀？」小佳和小妮同一年進公司，在同一部門，又在同一間宿舍住了幾年，情同姐妹。

2個月前，小佳新婚，這才搬離了和小妮合住的宿舍，跟盛姓老公住到隔壁的宿舍中。當時，盛男正好也在，聽到動靜走了出來，看到小妮手裡的東西，立即睜大雙眼，表現得很震驚。

「不好，這是攝影機！」盛男氣憤地接過小妮手中的方塊，從一側取出一張記憶卡，在兩人面前晃了晃，「有人要偷拍你，太可惡了，這就是影片的記憶卡……。」聽說被人偷拍，小妮一下子崩潰了。

小佳和盛男一起安慰了她幾句，讓她以後一個人要小心提防，「你以後出門，門窗一定要關牢，也不知道是誰在裡面裝的東西……，」因為盛男表現得很關心，小妮還感激地向他道謝。

回到宿舍後，小妮輾轉反側，越想越害怕，最終撥打了余杭公安閒林派出所的報警電話。

接到報警後，警員趕赴現場調查，發現了個關鍵點。自2個月前小佳搬走後，小妮便獨自住在該宿舍中。因為公司男、女宿舍在同一層、走廊都裝有監視器，小妮覺得都是熟人很放心，所以平時白天房門都未上鎖。

結合現場勘查，警員發現小妮宿舍內並無財產被盜，判斷可能是熟人作案。之後一段時間，警員對監視器畫面逐一進行排查梳理，發現一男子有重大嫌疑。

▲竟是閨蜜老公裝的。（圖／翻攝自錢江晚報）

8月3日上午，警員找到了涉事的男子-他正是盛男。起初，他還裝糊塗，一口否認，稱自己什麼都不知道。警員將他帶回派出所，在證據面前，終於交代了事發經過。

原來，盛男之前常常和老婆一起去小妮住的宿舍，對房間內的情況很熟悉。7月22日傍晚6點半，老婆約小妮外出聚餐，他便趁機溜進女孩的宿舍，將之前買好的針孔攝影機黏在了洗手台右下方的瓷磚上，這個位置正對好著蓮蓬頭和馬桶的位置。

之後，盛男打開開關後，就立刻離開了。攝影機有自動拍攝功能，畫面靜止時不會錄影，但有人出現時，就會自動開啟攝錄功能。

僅僅1天時間，裡面就拍下了7段影片。盛男供述，沒想到黏性不夠，鏡頭掉落下來被小妮發現，他只能「先下手為強」，假裝熱心地幫對方分析情況。

至於為什麼要這麼做，盛男說，自己就是一時頭腦發熱，想尋求刺激……。得知真相後，小妮難以置信。小佳怎麼都想不明白，才新婚的老公，怎麼會做出這種齷齪事。

目前，盛男已被余杭公安逮捕，案件進一步處理中。

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