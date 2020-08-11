　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

老婆閨蜜讓他「頭腦發熱」　潛入香閨裝針孔…20歲妹洗澡LIVE看光光！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廁所有針孔攝影機。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲廁所有針孔攝影機。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州女孩小妮（化名）才20歲，在余杭區一家公司上班，平時就住在公司的員工宿舍中。7月23日晚上，她正在宿舍的浴室裡洗澡，忽然面前有個黑乎乎的方塊形物體掉在了地上。她疑惑的撿起來看了看，「這個東西自己從來沒見過，怎麼會出現在廁所裡？」

據《錢江晚報》報導，小妮拿不准主意，第一時間去找了自己的閨蜜小佳（化名），「小佳，你快幫我看看這是什麼呀？」小佳和小妮同一年進公司，在同一部門，又在同一間宿舍住了幾年，情同姐妹。

2個月前，小佳新婚，這才搬離了和小妮合住的宿舍，跟盛姓老公住到隔壁的宿舍中。當時，盛男正好也在，聽到動靜走了出來，看到小妮手裡的東西，立即睜大雙眼，表現得很震驚。

「不好，這是攝影機！」盛男氣憤地接過小妮手中的方塊，從一側取出一張記憶卡，在兩人面前晃了晃，「有人要偷拍你，太可惡了，這就是影片的記憶卡……。」聽說被人偷拍，小妮一下子崩潰了。

小佳和盛男一起安慰了她幾句，讓她以後一個人要小心提防，「你以後出門，門窗一定要關牢，也不知道是誰在裡面裝的東西……，」因為盛男表現得很關心，小妮還感激地向他道謝。

回到宿舍後，小妮輾轉反側，越想越害怕，最終撥打了余杭公安閒林派出所的報警電話。

接到報警後，警員趕赴現場調查，發現了個關鍵點。自2個月前小佳搬走後，小妮便獨自住在該宿舍中。因為公司男、女宿舍在同一層、走廊都裝有監視器，小妮覺得都是熟人很放心，所以平時白天房門都未上鎖。

結合現場勘查，警員發現小妮宿舍內並無財產被盜，判斷可能是熟人作案。之後一段時間，警員對監視器畫面逐一進行排查梳理，發現一男子有重大嫌疑。

▲▼廁所有針孔攝影機。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲竟是閨蜜老公裝的。（圖／翻攝自錢江晚報）

8月3日上午，警員找到了涉事的男子-他正是盛男。起初，他還裝糊塗，一口否認，稱自己什麼都不知道。警員將他帶回派出所，在證據面前，終於交代了事發經過。

原來，盛男之前常常和老婆一起去小妮住的宿舍，對房間內的情況很熟悉。7月22日傍晚6點半，老婆約小妮外出聚餐，他便趁機溜進女孩的宿舍，將之前買好的針孔攝影機黏在了洗手台右下方的瓷磚上，這個位置正對好著蓮蓬頭和馬桶的位置。

之後，盛男打開開關後，就立刻離開了。攝影機有自動拍攝功能，畫面靜止時不會錄影，但有人出現時，就會自動開啟攝錄功能。

僅僅1天時間，裡面就拍下了7段影片。盛男供述，沒想到黏性不夠，鏡頭掉落下來被小妮發現，他只能「先下手為強」，假裝熱心地幫對方分析情況。

至於為什麼要這麼做，盛男說，自己就是一時頭腦發熱，想尋求刺激……。得知真相後，小妮難以置信。小佳怎麼都想不明白，才新婚的老公，怎麼會做出這種齷齪事。

目前，盛男已被余杭公安逮捕，案件進一步處理中。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／黎智英凌晨獲釋了！無手銬乘車離開　港警扣押超過41小時

快訊／港媒：黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結

被捕4次！民運女神周庭護照被沒收...交保坦言這是「最可怕的一次」

快訊／扣留超過24小時！學運女神周庭有望今晚交保「離開警署」

黎智英、周庭等10人被捕！黃之鋒火速投書外媒...「要把真相告知世界」

快訊／黎智英等人將陸續獲保釋　港警逮人扣留36小時！

20歲老駱駝被賣到300公里外　8個月後負傷落跑　主人贖回：餘生都自由了

考量疫情、國安情勢　香港第七屆立法會「延遲一年舉行」

17天內家破人亡！雙親遭報復「刀刀見骨」虐殺亡…女兒慟斥：2次報警都沒用

逮捕黎智英被指侵犯新聞自由　陸：不觸犯法律就沒什麼可擔心

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

快訊／黎智英凌晨獲釋了！無手銬乘車離開　港警扣押超過41小時

快訊／港媒：黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結

被捕4次！民運女神周庭護照被沒收...交保坦言這是「最可怕的一次」

快訊／扣留超過24小時！學運女神周庭有望今晚交保「離開警署」

黎智英、周庭等10人被捕！黃之鋒火速投書外媒...「要把真相告知世界」

快訊／黎智英等人將陸續獲保釋　港警逮人扣留36小時！

20歲老駱駝被賣到300公里外　8個月後負傷落跑　主人贖回：餘生都自由了

考量疫情、國安情勢　香港第七屆立法會「延遲一年舉行」

17天內家破人亡！雙親遭報復「刀刀見骨」虐殺亡…女兒慟斥：2次報警都沒用

逮捕黎智英被指侵犯新聞自由　陸：不觸犯法律就沒什麼可擔心

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

超浪漫！絕美粉色鹽湖上跳芭蕾　俄攝影師捕捉如童話般夢幻景象

大陸熱門新聞

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

快訊／周庭獲准保釋！

即／黎智英保釋離開警署

獲准保釋！民運女神周庭護照被沒收

雙親遭報復虐殺亡！女兒慟斥：2次報警都沒用

快訊／周庭有望今晚交保！

男把妻子鎖房間10年！　妹詭異燦笑介紹「他2刀砍死媽媽」

「優衣庫活春宮」女主角出道　歌手宣傳海報曝光

港警逮捕10人！黃之鋒投書外媒：把真相告知世界

優衣庫活春宮女主角一出道就掰了！真人身分揭曉

正妹家廁所被裝針孔！警一查逮捕閨蜜老公

美方長期制裁華為？ 最壞打算... 陸學者「退到第三世界」

即／扣36小時　黎智英等人將獲釋

哆啦A夢變18禁！改編漫畫情節超犯規

更多熱門

相關新聞

旅館浴缸水龍頭挖小洞！真相曝：不是針孔

旅館浴缸水龍頭挖小洞！真相曝：不是針孔

在外面過夜，許多人都會先檢查一遍房間有沒有異狀。一名女網友就在《Dcard》發文求助「請問這算是針孔攝影機嗎？」說她非常臨時地訂了一間旅館，要洗澡時在水龍頭上看到一個奇怪的小洞，不確定是不是針孔，就算回到家後，還是覺得心有餘悸。貼文一出，就有裝修大叔回文，曝光小洞的真相。

馬麻找老公撒嬌！醋汪飛機耳爭寵

馬麻找老公撒嬌！醋汪飛機耳爭寵

潘瑋柏空姐老婆Luna的人生觀

潘瑋柏空姐老婆Luna的人生觀

渣夫約砲！全職媽帶2孩「一周生活費700」

渣夫約砲！全職媽帶2孩「一周生活費700」

慶祝生日　閨蜜竟爬上床合體老公

慶祝生日　閨蜜竟爬上床合體老公

關鍵字：

老公結婚閨蜜攝影機

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面