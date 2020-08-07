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潘瑋柏空姐老婆Luna的七個人生觀　「以愛之心做事，以恩之心做人」

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潘瑋柏公布婚訊，與空姐女友「Luna」宣云攜手走入人生下一個篇章。潘帥之前對這段2年的戀情始終低調，讓大家好奇Luna究竟是什麼個性的人，讓潘瑋柏願意與她廝守一輩子。

從Luna的IG照來看，摩羯座的Luna喜歡藉著工作之便到世界各地旅遊，除了品嚐美食，也喜歡到海邊欣賞大自然，平時也會插花和下廚，興趣相當廣泛。她的IG另一亮點就是Luna的媽媽也是大美人，母女感情相當好，時常一起出遊。
Luna的媽媽也是個大美女

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／lunaaay_@Instagram）

 

除了生活日常，Luna也喜歡在IG摘錄文章或自己的心情，分享人生與愛情觀

1.如果沒有你，我仍舊可以生活得很好，但我卻願意跟你在一起，這才是愛情。愛的本質就是情願。情願為你做很多事，情願放下一切為你，情願妥協，情願再風雨兼程也要共度一生。

2.我偶爾會懷疑人、懷疑感情，但很多時候，我還是挺蠢的，也願意相信人、相信感情

3.蛇並不知道自己有毒，老鼠也不知道自己用的都是偷來的，人更不知道自己有錯。你的好對別人來說，是顆糖；而你的錯是道傷疤，永遠存在、讓人永遠記住。生活給了我們太多考驗，我們學會了去接受和寬容，如果有個人，因為你的一點點好，就原諒你所有的錯，那就珍惜吧！因為太多人，只因你的一點錯，就忘記你所有的好，以愛之心做事，以恩之心做人

4.你認為別人是怎樣的人，你便是十分這樣的人。希望你可以看見他人的美好，也認可這份美好

5.若有人問我，你一生中最美好的時光是什麼時候？我會毫不猶豫的回答，高中。這個回答逼格不夠高，顯得我後面的人生黯淡無光。二十年後，讀過千卷書，行過萬里路，算是見過點點世面。回憶起來，依然覺得，那些充滿正義感，待人真實有責任心，尤其是善良的人，是我欣賞的。

6.生活在一座有高度、風度、溫度的城市，你不能判斷明天你將遇見誰，可能ta會有度亦或沒度，君子和而不黨，你可以選。我們一生必會遭遇詆毀與愚蠢、媚俗與淺薄，而那些塑造與激發我們美好一面的人，真的要感謝他們。我也希望有一天，會有人說，二十年前，你曾經影響過我，in a good way

7.人會長大三次。第一次是發現自己不是世界中心的時候。第二次是在發現，即是再怎麼努力終究還是有些事令人無能為力的時候。第三次是在，明知道有些事可能會無能為力，但還是會盡力爭取的時候。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲潘瑋柏的老婆Luna任職於 上海東方航空被稱讚為「最美空姐」（圖／IG@lunaaa_y）

從Luna分享的字句中，發現她的個性豁達，對於批評選擇面對，進而從中學習、成長，不想抱著狹隘的心過生活，寧可相信人性本善和寬恕，是個高EQ的美女，難怪能收服潘帥的心。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Luna喜歡料理和做甜點。（圖／lunaaay_@Instagram）

※BY DANIEL KU

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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