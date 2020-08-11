網拍族8月運費省起來　拍賣平台再推不限次數0元快閃免運

▲Yahoo奇摩拍賣與萊爾富再推免運優惠。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

拍賣平台8月挑起運費折扣大戰，Yahoo奇摩拍賣續推11、22日獨家快閃免運無上限優惠活動，同時公布「萊爾富Top10免運熱銷榜」；露天拍賣則主打振興運費折扣券大放送，熱門時段天天開搶現折優惠，消費滿額有機會享60元免運折扣。

Yahoo奇摩拍賣自今年2月攜手萊爾富推出零門檻免運活動後，平台新進賣家單月成長8成、訂單數月成長4成，7月加碼推出每月11日及22日獨家快閃0元免運活動，除帶動7/11、7/22兩日訂單數創今年單日新高，當日萊爾富超取佔比更高達9成，7/22單日訂單也較當月日均成長2倍。進一步分析發現，免運活動較受35～39歲女性消費者青睞。

延續7月熱度，Yahoo奇摩拍賣8月續推每月11日及22日「0元快閃免運」活動，下單後選擇萊爾富超取，結帳輸入折扣碼「快閃免運」，即可享不限金額、不限次數的0元免運，同時也祭出韓國美妝保養99元起以及女裝包鞋、居家生活、3C周邊、運動男裝5折起等好康。

此外，Yahoo奇摩拍賣公布「萊爾富Top10免運熱銷榜」，其中以涼夏及居家小物熱銷強佔排行榜8席，冠軍由堪稱手持式風扇升級版的「脖掛風扇」拿下，夏日炎熱促動月銷量狂漲近4倍；Top2為單月銷售破萬顆的「日本八倍濃縮洗衣球」；Top3「環保小麥瀝水皂盒」更於7/11單日銷量較6月全月飆升10倍；近來網路爆紅的冰熊咖啡，推升「3D泰迪熊造型製冰盒」成為今夏最療癒的消暑人氣商品而竄進榜。

露天拍賣於整個8月份主打「盛夏歡樂購 天天整點搶運費折扣」優惠活動，平日晚上7點至11點共5個整點，消費滿額選用超商取貨付款，即享神祕限量運費優惠，每日運費折扣都不同，最高享60元運費優惠。

另根據消費者行為，露天拍賣發現，平日晚間為購物最熱門時段，尤其在晚上7點至11點之間，而熱搜排行冠軍為居家生活類，其次依序是家用電器、手機配件、交通配件、玩具電動，像是戶外露營防潮野餐墊、富士電通肩頸紓壓枕外加4D水洗浮動電動刮鬍刀、38段變速筋膜按摩槍、Taotronics磁吸運動藍芽耳機、二合一防水USB機車充電座等都很熱門。

▲近日國內旅遊盛行，以居家生活類的戶外露營防潮野餐墊，成為拍賣熱搜冠軍。（圖／露天拍賣提供）