夫妻搬家翻出「玫瑰粉蓮花陶瓷瓶」…壁爐生灰70年　拍賣一夜入帳1248萬樂歪

▲英夫婦意外发現家中70年老花瓶來自乾隆。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據英國《每日郵報》30日報導，一對英國老夫婦日前搬家時，發現在壁爐上擺放了一對玫瑰粉蓮花陶瓷花瓶，已經擺放了70年，拿去鑑定竟是乾隆時期的精美古董，最終更以32.4萬英鎊（約新台幣1248萬元）的價格被拍走，出售給一位中國買家。

這對英國老夫婦1950年獲得這對花瓶，之後就把它們當裝飾品放在壁爐上，直到這次搬家他們才叫來古董鑑定師來鑑定。沒想到，經專家鑑定，這對精美的瓷器竟是18世紀中國乾隆統治時期製造的。

這對花瓶高約8英寸（約合20公分），上有精美的蓮花裝飾，瓶身上還刻著乾隆皇帝的詩。據悉，這首詩為乾隆皇帝於1758年在一次狩獵途中創作。

專家預估這對藏品的價格為3萬英鎊。此外，據報導，由於這一時期成對的中國古代花瓶在市場上出售得不多，所以許多收藏家都對它們很感興趣。

這對夫婦決定出售這對花瓶，拍賣底價定為2萬英鎊，並迅速就漲到10萬英鎊。僅僅15分鐘後，一位中國收藏家便擊敗了其他8個競標者，最終以26萬英鎊的價格成交，加上各種費用和保險費，總共支付了32.45萬英鎊。

拍賣代理人福裡斯特表示，「能賣出這對乾隆年間御用窯制的陶瓷花瓶，我感到非常榮幸。乾隆皇帝可以說是最偉大的藝術品收藏家之一，這對花瓶上的彩繪非常精美。」

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