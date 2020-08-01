　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

夫妻搬家翻出「玫瑰粉蓮花陶瓷瓶」…壁爐生灰70年　拍賣一夜入帳1248萬樂歪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英夫婦意外发現家中70年老花瓶來自乾隆。（圖／翻攝自微博）

▲英夫婦意外发現家中70年老花瓶來自乾隆。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據英國《每日郵報》30日報導，一對英國老夫婦日前搬家時，發現在壁爐上擺放了一對玫瑰粉蓮花陶瓷花瓶，已經擺放了70年，拿去鑑定竟是乾隆時期的精美古董，最終更以32.4萬英鎊（約新台幣1248萬元）的價格被拍走，出售給一位中國買家。

這對英國老夫婦1950年獲得這對花瓶，之後就把它們當裝飾品放在壁爐上，直到這次搬家他們才叫來古董鑑定師來鑑定。沒想到，經專家鑑定，這對精美的瓷器竟是18世紀中國乾隆統治時期製造的。

這對花瓶高約8英寸（約合20公分），上有精美的蓮花裝飾，瓶身上還刻著乾隆皇帝的詩。據悉，這首詩為乾隆皇帝於1758年在一次狩獵途中創作。

專家預估這對藏品的價格為3萬英鎊。此外，據報導，由於這一時期成對的中國古代花瓶在市場上出售得不多，所以許多收藏家都對它們很感興趣。

這對夫婦決定出售這對花瓶，拍賣底價定為2萬英鎊，並迅速就漲到10萬英鎊。僅僅15分鐘後，一位中國收藏家便擊敗了其他8個競標者，最終以26萬英鎊的價格成交，加上各種費用和保險費，總共支付了32.45萬英鎊。

拍賣代理人福裡斯特表示，「能賣出這對乾隆年間御用窯制的陶瓷花瓶，我感到非常榮幸。乾隆皇帝可以說是最偉大的藝術品收藏家之一，這對花瓶上的彩繪非常精美。」

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
20歲嫩妻爬上公公床！夫被瞞7年綠爆…夜夜激戰婆婆都沒發現
六福村玩老油井被狂譙：很給掰　蕾菈大哭3分鐘…親解身體狀況
海軍上士機房大戰女士官…狂叫蓋過輪機聲　偷拍人賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

死前爆武漢醫院內幕！女護士墜亡「排除刑事案件」　網怒炸：監控又壞了？

大陸派60人檢測支援隊赴香港！　7名先遣隊員2日抵港

川普將禁TikTok　字節跳動：對長期成功有信心

夫妻搬家翻出「玫瑰粉蓮花陶瓷瓶」…壁爐生灰70年　拍賣一夜入帳1248萬樂歪

德國中止與港引渡協議！　陸駐德大使館發聲了…

陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

北斗三號開通！陸衛星導航系統「服務世界」　汪文斌：全球一半國家都在使用

黃之鋒等12名香港民主派　被取消立法會參選資格

「煽動分裂國家、勾結外國勢力」！港警正式通緝羅冠聰等6名海外港人

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

死前爆武漢醫院內幕！女護士墜亡「排除刑事案件」　網怒炸：監控又壞了？

大陸派60人檢測支援隊赴香港！　7名先遣隊員2日抵港

川普將禁TikTok　字節跳動：對長期成功有信心

夫妻搬家翻出「玫瑰粉蓮花陶瓷瓶」…壁爐生灰70年　拍賣一夜入帳1248萬樂歪

德國中止與港引渡協議！　陸駐德大使館發聲了…

陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

北斗三號開通！陸衛星導航系統「服務世界」　汪文斌：全球一半國家都在使用

黃之鋒等12名香港民主派　被取消立法會參選資格

「煽動分裂國家、勾結外國勢力」！港警正式通緝羅冠聰等6名海外港人

KTV唱到一半突遇臨檢！　「2大咖男歌手」摘口罩合照…網驚喊：超親民

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

中職／跟著火哥一起走　吳宗峻引退有心理準備

回家見「虎皮蛋糕捲」流出頸枕！　網笑翻：人類使用錯誤

快訊／國會集體收賄醜聞！　時力徐永明前助理李承值5萬交保

碗裡有棉花糖！　毛茸小博美「臉埋飼料盆」甜睡：餓啦～

模擬東奧賽／蘇力揚向周天成請益多　第二次對決多拍來回進步大

路邊流浪狗突竄出車禍死亡　動保處集體火化送最後一程

沈玉琳尋找40年初戀情人　樂園內玩親親「濕身共遊」

回家找不到貓！　奴才見「天花板全塌」崩潰飆國罵：X下來啦

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

女兒養8年！單親爸親子鑑定綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

絕美Coser「裙底風光」全都露

北斗三號正式開通！陸外交部回應了

違反國安法！港警通緝羅冠聰等6名海外港人

升學考放榜！他放火燒屋8F跳樓亡

攝影師覺得怪怪的　3歲女孩得白內障

陸高官《平安經》被推爆！網看傻了

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

24歲女老宅旁含恨慘死！1個月3次巧遇引殺意

好心扶摔車老翁　女騎士反被敲詐

三星堆新文物撞臉《憤怒鳥》的豬

女澡堂偷拍　她還直播給老公看

德中止與港引渡協議！陸大使館回應…

更多熱門

相關新聞

台北分署8月拍賣　知名大樓社區二拍點交

台北分署8月拍賣　知名大樓社區二拍點交

法務部行政執行署台北分署（南京東路二段1號），將於8月4日下午3點（二）舉辦聯合拍賣會，進入二拍的新店知名社區「湯泉美地」，及三拍的和平東路四段公寓，是本次拍賣的兩大亮點，還有高達14.37克拉的藍寶石男戒，非常適合做為父親節禮物，另還有各式家具等動產拍賣。

PRADA用「後台照」當作最新廣告

PRADA用「後台照」當作最新廣告

哈日族快看！跨境買日貨有海運可以選

哈日族快看！跨境買日貨有海運可以選

她千元買古花瓶！擺50年...竟是「乾隆珍寶」

她千元買古花瓶！擺50年...竟是「乾隆珍寶」

生灰古董花瓶閒置寵物房50年！蘇富比一拍：2.7億成交

生灰古董花瓶閒置寵物房50年！蘇富比一拍：2.7億成交

關鍵字：

古董花瓶拍賣乾隆

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面