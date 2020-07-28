新店「湯泉美地」大樓2拍、和平東路公寓3拍「都點交」　台北分署8月開拍

▲法務部執行署台北分署2020年8月份拍賣中，二拍新店的「湯泉美地」大樓一戶，預計是一大亮點。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

法務部行政執行署台北分署（南京東路二段1號），將於8月4日下午3點舉辦聯合拍賣會，進入二拍的新店知名社區「湯泉美地」，及三拍的和平東路四段公寓，是本次拍賣的兩大亮點。此外，還有高達14.37克拉的藍寶石男戒，非常適合做為父親節禮物，另還有各式家具等動產拍賣。

▲另一戶三拍的和平東路四段公寓，與「湯泉美地」大樓兩件皆拍定後點交。（圖／記者羅志華翻攝）

台北分署因應「防疫新生活運動」，開放現場投標，但民眾仍須配戴口罩，並配合量測體溫，若有發燒、咳嗽者，請迴避拍賣、盡速就醫。

▲本次拍賣另有巨達14.37克拉的藍寶石男戒，及各式家具動產拍賣。（圖／記者羅志華翻攝）

本次拍賣共有36筆土地、建物5筆，其中新店知名社區「湯泉美地」大樓一戶，已進入2拍，底價為2120萬元，另一件和平東路四段公寓已達3拍，底價2016萬，兩件皆為拍定後點交物件，預期將會是拍賣會上兩大亮點。

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