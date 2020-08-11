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佛洛伊德死前最完整影片曝　啜泣懇求警：我不是壞人　請別開槍！

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▲▼佛洛伊德死前最完整影片曝　啜泣懇求警：我不是壞人　請別開槍！（圖／翻攝自Minneapolis Police Department）

▲佛洛伊德在車上央求警察。（圖／翻攝自Minneapolis Police Department）

記者丁維瑀／綜合報導

一段最新影片揭露美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）生前遭警方壓制的過程，畫面從警察進入便利商店開始，最後可見他被推倒在地大叫，直到沒有反應前都不斷懇求。這段影片更清楚還原了事發過程，佛洛伊德曾大喊「我不是壞人」。

《紐約郵報》報導，佛洛伊德5月25日於明尼阿波利斯市（Minneapolis）被逮捕，涉嫌以20美元假鈔在超商購買香煙。過去與此事件相關的影片多為片段，並不完整，最新警方隨身攝錄機的影像，則較全面記錄整個過程。

影片從Cup Foods便利商店開始，警方進入詢問狀況，一名店員指著佛洛伊德的車輛。其中一名警察萊恩（Thomas Lane）接著來到街上，敲打車窗，口氣不耐要求佛洛伊德舉起雙手。

佛洛伊德當時在駕駛座，神情慌張並詢問「我做了什麼？」萊恩接著大吼，要對方舉手，並用槍指著非裔男子。佛洛伊德接著哀求，「拜託不要開槍，拜託」、「我要出去了，請不要對我開槍。」

根據《天空新聞台》，這段新影片此前只限定給記者與特定的公眾觀看，直到亨內平縣（Hennepin County）法官裁決後才對外公開。影片中可聽到佛洛伊德告訴警察「我不是壞人」、「我不是那種人」、「我確診新冠肺炎了，我不想再回去」。

警察當時舉槍時，佛洛伊德還忍不住開始啜泣，一度把頭放在方向盤上。警方隨後將男子拉出車外並上銬，佛洛伊德明顯感到非常緊張，在警車的過程中有所掙扎，也喊叫「我不能呼吸」，直到他被以膝蓋壓住脖子後，漸漸不再有任何反應，最終死亡。

►佛洛伊德死前錄音檔曝！　警要求「別再大吼」：說話很耗氧氣

 

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