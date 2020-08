影／白宮外傳槍響！特勤局證實槍手「傷重入院」　川普：世界本就很危險

記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普在美東時間10日在白宮進行防疫簡報時,突然在隨扈的護送下匆忙下台離場,原來當時白宮外發生槍擊事件。川普過幾分鐘重新回到台上證實這場槍擊,並表示據他所知,執法人員朝著某個人開槍;美國特勤局也在推特指出,一名特勤局官員和一名男性已被送往醫院。

▲案發地點已全面封鎖。(圖/達志影像/美聯社)



▲川普在隨扈的保護下離開簡報會。(圖/達志影像/美聯社)



綜合外媒報導,川普10日上午在白宮進行防疫簡報時,突然有名隨扈上台要求川普離場;數分鐘後川普回到台上並表示,白宮外發生槍擊事件,特勤人員已朝一名嫌疑人開槍,且有人被送往醫院,而目前情況已獲得控制。

美國特勤局(USSS)隨後也在推特發文證實,有名特勤人員涉及第17街與賓夕法尼亞大道的槍擊案;並指出一名男性與特勤局人員都被送往當地醫院,「在這次事件中,白宮沒有被攻破,也沒有任何被保護的人處於危險之中。」

Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger.