影／白宮外傳槍聲！川普緊急暫停記者會被特勤人員護送離開

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普今天美東時間11日在白宮新聞簡報室對記者進行簡報，突然被特勤人員護送離開，但不久後就回現場繼續進行採訪。川普隨後回到記者室向媒體表示，白宮外頭傳出槍響，感謝特勤人員的快速反應；有人因此送醫，不清楚這名傷者的情況，但確定的是嫌犯已遭到特勤人員擊中。

▲白宮外頭在美東時間11日發生槍擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普進行防疫簡報中，隨扈上前通報白宮外情況，兩人隨即離開。（圖／路透）

據CNN報導，川普進入白宮新聞簡報室數分鐘後，就被特勤局人員護送離開現場，事發時未說明原因，但他數分鐘後就回到現場。此外，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及白宮預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）也被帶離現場，當時白宮也被暫時封鎖。

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及白宮預算局（OMB）局長伏特（Russell Vought）也被帶離現場。（圖／達志影像／美聯社）

「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）先前的示威行動，抗議者在白宮外縱火並試圖闖入，川普幾次被特勤局隨扈緊急帶往地下碉堡，讓他在社群網路上有了「碉堡男孩」（Bunker boy）的尖酸綽號，他對此極不開心。川普這次強調沒有被護送到白宮地下碉堡，「我是被帶回橢圓形辦公室，也不認為槍擊案與我有關。」他隨後繼續稍早暫停的記者會。

川普記者會結束後說，「特勤局讓我感到非常安全，他們是最棒的，也受過良好的訓練。」