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20歲老駱駝被賣到300公里外　8個月後負傷落跑　主人贖回：餘生都自由了

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實習記者莊子誼／綜合報導

內蒙古獲各琦蘇木（蘇木有鄉、鎮的意思）一頭20歲老駱駝在去年秋天被賣掉，今年6月底卻從買主家跑走，跋涉了一百多公里試圖回到原來的家，原主人全家得知消息後感動不已，決定用3歲母駝作為交換將牠贖回，並承諾「現在牠餘生都自由了」。

▲老駱駝跋涉100公里，全身是傷被人發現。（圖／巴彥淖爾日報社）

▲老駱駝跋涉100公里，全身是傷被人發現。（圖／巴彥淖爾日報社）

綜合陸媒報導，這頭老駱駝的原主人特木爾住在獲各琦蘇木，由於朋友想要養駱駝卻沒經驗，去年10月特木爾便將這頭溫馴的20歲駱駝賣到300多公里外的烏蓋蘇木，在平均壽命30歲的駱駝中，牠已經十分年老。沒想到，今年6月剪完毛隔天，老駱駝於27日悄悄跑走。

老駱駝跋涉100多公里，越過圍欄、穿過高速公路，一路向著家的方向前進，7月3日終於走到了巴音温都爾山脚下，一戶牧民發現這頭傷痕累累的老駝後暫時收養牠，為牠清理傷口，而且將老駝的照片發到微信群組裡，希望助牠回家。

▲老駱駝跋涉100公里，全身是傷被人發現。（圖／巴彥淖爾日報社）

▲老駱駝跋涉100公里，全身是傷被人發現。（圖／巴彥淖爾日報社）

特木爾在微信群組看到駱駝照片才得知這件事的過程，匆匆趕到巴音溫都爾山，卻發現買主已將老駱駝接回烏蓋。特木爾一家很心疼老駱駝負傷走了一百多公里只為回家，決定聯繫買主，用一頭3歲的母駱駝交換，將老駱駝接回。

老駱駝回家後，特木爾的妻子娜仁將藍色「哈達」繫在牠的脖子上，並解釋這是當地風俗，寓意著這頭駱駝不會再被賣出去了，主人會一直養到牠自然死亡。娜仁緩緩說道「我想餘生牠自由了，我們再也不會動牠了」。

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