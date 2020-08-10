印度抗中殺紅眼！封鎖106個中國App：美顏相機也遭禁

▲熱門自拍軟體「玩美彩妝」遭印度封殺。（圖／記者莊友直攝）

記者謝欣辰／綜合報導

印度日前封殺了106個中國開發的App，原因是極有可能威脅數位主權和安全。短影音平台抖音（TikTok）和通訊軟體微信（We Chat）榜上有名；一些耳熟能詳的App也在封殺名單中，包括自拍軟體「玩美彩妝」、百度地圖、百度翻譯、微博、遊戲《列王的紛爭》和《無盡對決》、掃描軟件掃描全能王以及QQ郵箱。

據BBC報導，印度和中國近期因邊界紛爭，6月在喜馬拉雅邊境發生肉搏戰，至少20名官兵陣亡，而中方至今沒有公佈傷亡數字。印度國民紛紛響應捐軀官兵的悼念活動，同時發起新一波反中浪潮。一位不具名官員表示，這是莫迪政府的報復手段，不僅封殺中國App，也暫停與數家中國企業交易、海關「卡關」中國產品，絕不是「真正的安全憂慮」。

智庫組織英國皇家國際事務研究所（Chatham House）高級研究員普萊斯（Gareth Price）說，「印度想傳遞的訊息是，已經受夠了中國，想要與它脫離關係。」

▲印度禁用多款中國app。（圖／路透）

據《紐約時報》報導，印度科技部強調，這些科技公司與地緣政治爭議息息相關，禁用的中國App在用戶未授權的情況下竊取用戶資料，偷偷傳輸給國外的伺服器，對這些App竊取的資料進行彙整及分析，「最終將損害印度的數位主權及完整性，這是非常嚴重且急迫的問題，必須採取緊急措施」。其他相關部門尚未闡明禁用中國App的具體原因。

根據當地媒體報導，莫迪政府正考慮進一步禁止275個應用程序，包括阿里巴巴、網易、漫威英雄遊戲在內的遊戲、騰訊遊戲（包括《絶地求生》）、手機製造商小米的各種應用程式。

印度擁有13億人口，僅次於中國，且人口約半數都有使用網際網路，這個龐大的市場一向為中國社交軟體與電信公司提供大量用戶和營利，抖音的海外用戶中，就有約三分之一來自印度。