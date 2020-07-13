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老駱駝被賣「跋涉100公里」全身傷回家　主人感動買回：再也不賣！

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記者蔡紹堅／綜合報導

內蒙古巴彥淖爾市一頭老駱駝去年10月被主人賣出，但卻在今年6月突然失蹤，並於近日出現在100多公里外的村莊。老駱駝的原主人獲知此事後非常感動，用一頭3歲的年輕駱駝換回了老駱駝，決定再也不出售老駱駝，會讓牠在自己身邊安享晚年。

▼老駱駝跋涉100公里，全身是傷被人發現。（圖／巴彥淖爾日報社，下同。）

▲▼老駱駝被賣「跋涉100公里」全身傷回家　主人感動買回：再也不賣！。（圖／巴彥淖爾日報社）

老駱駝的原主人特木爾居住在獲各琦蘇木，他指出，老駱駝的性格很溫順，去年10月賣給了烏蓋蘇木的牧民，但夏天剪完駱駝毛之後，老駱駝就自己跑了，「可能是水土不服，加上思念老家才會出走。」

老駱駝失蹤多日後，出現在距離烏蓋蘇木100公里外，巴音溫都爾山腳下一戶牧民的家附近，該戶牧民們見老駱駝全身都是傷痕，好心的幫忙清理傷口提供食物與飲水，並暫時養在自家的駱駝群中。

▲▼老駱駝被賣「跋涉100公里」全身傷回家　主人感動買回：再也不賣！。（圖／巴彥淖爾日報社）

特木爾聽到消息後，馬上前往該位牧民的家查看，確認是自己的老駱駝，心中非常感動，馬上把老駱駝接回家。特木爾的妻子娜仁表示，老駱駝跋涉百里回家，穿過了圍牆與高速，弄得全身是傷，看了令人很心疼也很感動。

回到家之後，特木爾聯絡了買主，用一頭3歲的年輕駱駝將老駱駝換回，決定再也不出售老駱駝，讓牠在自己身邊安享晚年，「現在牠餘生都自由了，再也不會動牠了。」

▲▼老駱駝被賣「跋涉100公里」全身傷回家　主人感動買回：再也不賣！。（圖／巴彥淖爾日報社）

▲▼老駱駝被賣「跋涉100公里」全身傷回家　主人感動買回：再也不賣！。（圖／巴彥淖爾日報社）

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