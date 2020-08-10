快訊／米克拉扭動轉彎！「暴風圈將觸陸」　豪大雨擴大17縣市

記者許力方／台北報導

中央氣象局10日深夜11時持續發布海上陸上颱風警報，第6號輕度颱風「米克拉」（MEKKHALA）已經進入到澎湖近海，暴風圈即將碰觸澎湖，路徑稍微向北北西轉彎，豪大雨特報擴大至17縣市，受其外圍環流影響，晚間至11日（周二）屏東台東山區有局部大雨或豪雨，金澎、雲林以南有局部大雨，11日大台北地區以及中部以北山區也有局部大雨。

▲米克拉颱風路徑向北轉北北西進行。（圖／中央氣象局）



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氣象局表示，米克拉颱風目前中心在澎湖西南方海面，向北轉北北西移動，其暴風圈即將進入澎湖地區，對澎湖及金門將構成威脅。代理課長林伯東表示，預估颱風11日上午左右會通過金門附近，登陸大陸，目前彭佳嶼、蘭嶼已經出現9級強陣風，東吉島、蘇澳8級強陣風，提醒民眾，現在開始到11日上午是颱風影響最明顯時刻。

林伯東進一步指出，風勢部分，10日晚間到11日清晨，澎湖將出現10至11級強陣風，11日清晨到上午隨著颱風中心逐漸通過，金門可能出現11級12級強陣風，目前已經針對金澎、雲林以南及台東地區發布大雨特報，屏東台東山區則將可能有短時豪雨，預計11日午後旺盛對流影響，中部以北、大台北地區也將有局部大雨發生機率。

氣象局目前針對全台17縣市發布豪雨特報－

大雨特報範圍：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、金門縣、澎湖縣。

豪雨特報範圍：屏東縣、台東縣。

▲米克拉暴風圈甩雨彈，17縣市發布豪大雨特報。（圖／NCDR）



根據氣象局觀測，米克拉颱風目前中心位在澎湖的西南方約190公里之海面上，以時速23公里、向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風，7級風暴風半徑維持120公里。

颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪逐漸增大，10日晚起至11日澎湖將有10至11級強陣風，金門有11至12級強陣風，請避免前往海邊活動，台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島也有8至9級強陣風出現的機率。

陸上警報範圍：澎湖及金門應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警報範圍：巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備。

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▼米克拉暴風圈將接觸澎湖，預估11日上午將通過金門。（圖／中央氣象局）

