米克拉緊貼北上！暴風圈穿金澎今晚「強風豪雨」最猛烈　3階段降雨曝

記者許力方／台北報導

中央氣象局持續針對第6號米克拉輕度颱風發布海上陸上颱風警報，預報課長羅雅尹指出，米克拉過去3小時增強，以偏北路徑、逼近澎湖近海，預計將從金門附近登陸大陸地區，10日晚間是颱風最接近時後，沿海風浪增大，西南部沿海、東北部等地已經出現8級強陣風，蘭嶼也有9級強陣風。澎湖金門受暴風圈直接通過影響，將出現10級以上強陣風，金門受影響時間稍晚，11日晨至晚風雨將加大，也會有10級左右陣風，台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海、馬祖有8至9級強陣風。

▲米克拉颱風暴風圈逐漸開始影響澎湖。（圖／中央氣象局）

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至於降雨部分，各地午後陣雨已經漸緩，更新9縣市發布豪大雨特報，澎湖金門深夜至11日上午雨勢有局部大雨，伴隨明顯對流通過，將出現短時豪雨。降雨時程分為3階段提醒：

「10日晚至11日上午」－是颱風最靠近時候，金澎留意強風豪雨，南部、中部局部地區以及台東，有間歇性驟雨，伴隨局部大雨或短時豪雨，沿海有強陣風。

「11日下半天之後」－颱風逐漸遠離，各地仍有陣雨，午後有較大雨勢。

「12日」－颱風遠離，台灣為在低壓帶，天氣不穩定，各地局短暫陣雨，午後伴隨熱力作用仍有較大雨勢。

▲米克拉颱風海陸警報發布，氣象局提醒3階段降雨。（圖／中央氣象局、NCDR）



根據氣象局觀測，米克拉颱風目前中心位在澎湖南南西方約230公里之海面上，以時速27轉21公里、向北進行，近中心最大風速梢微增強每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風也增強至每秒30公尺，相當於11級風，7級風暴風半徑擴大至120公里。

氣象局並持續針對全台9縣市發布「豪大雨特報」，受颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，10日晚至11日屏東及台東山區有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門、雲林以南地區及台東地區有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

大雨特報範圍：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣。

豪雨特報範圍：屏東縣、台東縣。

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▼米克拉9縣市發布豪大雨，今晚風雨最大。



