米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

▲米克拉颱風挾風雨北上，今晚10時至11日上午影響台灣最劇。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

第6號輕度颱風「米克拉」（MEKKHALA）來襲，中央氣象局持續針對金門、澎湖2地區發布陸上颱風警報，同時發布海上警報。中央災變中心依照氣象情資預估，10日晚間10時至11日（周二）日上午為影響台灣地區最劇，澎湖將有10至11級強陣風，各級政府持續執行防颱準備，除了通知航空運停航，另外，受外圍環流影響「西半部地區嚴防強降雨」，尤其屏東、高雄、台南、嘉義以及雲林有強降雨發生機會，低窪地區防範積淹水災害。

因應米克拉颱風，內政部已成立中央災害應變中心，指揮官內政部長徐國勇於10日晚間8時舉行第2次工作會報，提醒各級政府提高警戒及落實各項防颱措施，第一，持續執行各項防颱整備工作，如提早通知海空運停航資訊、協助離島地方政府掌握滯留旅客安置、注意海上航行船隻安全等。

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▲災變中心預警：西半部地區防積淹水災害。（圖／中央災變中心）



第二，依據氣象局分析，颱風暴風圈將於10日深夜11時將進入澎湖陸地，11日清晨4時進入金門地區，預期風雨將逐漸增強，請務必落實各項災情查、通報作業。

第三，受外圍環流影響，台灣本島西南部沿海地區，包括屏東、高雄、台南、嘉義、雲林，仍有短延時強降雨發生的機會，請低窪及易淹水地區需防範積淹水災害。氣象局也針對全台沿海地區（除宜花外）發布長浪訊息，請民眾避免到海邊活動。

內政部再次強調，這段期間隨時查詢最新氣象資訊，確認自己是否處於颱風警戒範圍內，並做好防颱準備，若非必要，不要出門。住家若位於土石流潛勢區域或淹水潛勢地區，請及早做好疏散避難之準備，以確保安全。

▼氣象局已經發布米克拉海陸警報，南高屏雲嘉嚴防強降雨。（圖／中央氣象局）

