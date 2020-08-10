影／陸委會聲援黎智英　批港府打壓言論侵害人權

記者曾俊豪／台北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英與兩名兒子，公司4名高層今（10日）因涉嫌違反港版國安法被捕，港警更於上午9時55分許抵達壹傳媒大樓，展開搜查行動。對此，陸委會表示，譴責相關方面濫用惡法，打壓港人言論、新聞自由及公民權利，「如此侵害人權的惡質行徑，只會讓港人更加離心離德，讓中共及香港的國際形象更形不堪。」

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社）

陸委會指出，近期續有港人、甚至是外國公民因「港版國安法」遭拘捕或通緝，顯示該惡法除企圖在香港製造寒蟬效應，更是中共政治清洗、霸權擴張的工具。倘相關方面持續濫權、殘害自由民主，終將遭民心背離及惡果反噬。我們將與國際社會繼續密注相關情勢發展，共同撐香港，捍衛自由、民主、人權等普世價值。

綜合港媒報導，黎智英因涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」及「煽動」3罪名被捕；長子黎見恩及次子黎耀恩涉嫌「串謀欺詐」被捕，另外4名壹傳媒集團高層涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」。

被逮名單包含，壹傳媒集團創辦人黎智英、黎智英長子黎見、黎智英次子黎耀恩、集團營運總裁、財務總裁周達權壹傳媒行政總監黃偉、強壹傳媒動畫總經理吳達光、壹傳媒集團行政總裁張劍虹。

而港警10日早上逮捕黎智英後，也在其家中進行搜索，帶回大批證據。除此之外，大批港警上午9時55分許突然現身壹傳媒位於將軍澳的辦公大樓，進行搜查作業。

▲港版國安法。（圖／路透社）