23歲男同志網紅被虐殺！生前飽受恐同網友霸凌　疑遭友人「親手勒死」

▲ 札比羅夫頻受恐同網友霸凌。（圖／翻攝自tiktok／@gromov20）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯1993年將同志性行為合法化，但社會對性少數族群持續抱持負面觀感，日前更發生一場同志遭人虐殺的驚悚案件。23歲男子札比羅夫（Ali Zabirov）在TikTok上有近6千人追蹤，但因公開出櫃而飽受謾罵，2日被人發現陳屍在友人家中，疑似遭友人殺害。

根據《每日星報》，札比羅夫在社群媒體上使用埃格‧格羅莫夫（Egor Gromov）的名字，2日在聖彼得堡的朋友家中被發現時已經身亡。警方懷疑，札比羅夫可能是被屋主殺害，因為札比羅夫此前上門找他時，他便表現出暴力傾向。

46歲的屋主供稱，札比羅夫在事發前一天找上他，向他借錢，接著決定在他家中過夜。屋主第二天報警，警察趕到時便發現札比羅夫已經死亡。頸部的瘀傷可見，他是遭人勒死。

札比羅夫常在TikTok上傳對嘴、跳舞等影片，卻因經常公開表示為同志而受到批評。屋主目前正接受調查，但持續否認犯案，主張當他發現札比羅夫時，他已經沒有呼吸。

屋主宣稱，他看見札比羅夫身體蜷縮，才意識到他已經身亡，認為他是服藥過量，也曾試圖叫醒他，「我自己報了警。我能怎麼辦？如果我知道他會死在這裡，我會讓他進來嗎？」

當地媒體Radio KP則報導，警方初步認為，二人喝酒後，札比羅夫試圖引誘屋主，導致屋主使用暴力，將他勒死。

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