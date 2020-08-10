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快訊／蔡英文接見美國衛生部長　共軍同步擾台「殲11、殲10」飛越海峽中線

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▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾10日上午入總統府晉見總統蔡英文。在此同時，空軍司令部稍早證實，中共空軍所屬殲11、殲10型機，本日上午9時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。

空軍司令部指出，共機刻意侵擾及破壞台海現況之行為，已嚴重破壞區域的安全與穩定；並強調，國軍充分掌握臺海周邊海、空域動態，針對敵情變化，均能妥慎應處，確維國土安全。

▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

根據國防部公開紀錄，共機現蹤台灣鄰近空域，包括1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月9日（運八）、6月9日（蘇愷30）、6月12日（運八）、6月16日（殲10）、6月17日（運八、殲10）、6月18日（殲10、殲11）、6月19日（殲10）、6月21日（殲10）、6月22日（轟6、殲10）、6月26日（國防部未公布機型及架次）；6月28日（2架轟6）。

7月我國舉行漢光演習，共機多次現蹤台灣空域，部分空軍未證實，僅表示全程掌握。7月3日共機現蹤台灣北方空域、7月4日現蹤台灣西南方空域、7月16日一架共機欲進入我防空識別區西南角，遭空軍兩度廣播驅離，7月23日、24日共機侵入我西南空欲，空軍均實施廣播驅離。

對此，熟悉國安事務人士表示，共軍的這個動作，特意選在美日外賓訪台前後，針對意味非常高，特別在國際疫情持續，各國急需深化防疫合作的同時，北京選擇這種衝擊區域安全穩定的做法，不僅正凸顯北京正成為區域麻煩製造者，北京政權持續的各種作為也為區域安全投下不穩定的變數。

民進黨立委王定宇也在臉書上表示，共機這次的騷擾行動，政治上的動機居多，刻意針對美國訪台團而來，連騷擾中線時間，也接近蔡英文接見阿札爾的十點。

王定宇說，當中國內部各種疫情、洪災、經濟衰退時，中共不思考照顧自己國民、與鄰為善，反而以軍事力量騷擾周邊鄰國，這種行動除了成為愚蠢的「麻煩製造者」外，沒有什麼可以形容的，反而會促進周邊自由民主國家的合作，對中國沒有任何助益！

▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

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