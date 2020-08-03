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泰紅牛富三代酒駕「開法拉利撞死警察」　目擊證人離奇車禍亡

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▲瓦拉育承認撞上機車，但聲稱對方突然出現來不及閃躲，隨後以50萬泰銖（約新台幣46萬元）交保。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

紅牛能量飲料創辦人許書標金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）2012年酒駕撞死警察，卻肇逃出國，逍遙法外至今。日前檢方決議全案不起訴並撤銷逮捕令，而該案目擊證人更在7月底時離奇車禍身亡，讓泰國民眾質疑案情不單純，紛紛憤怒要求政府介入嚴查。

▲能量飲品「紅牛」繼承人瓦拉育（Vorayuth）乘坐私人飛機，逃往新加波，5年前案情陷入膠著。（圖／達志影像／美聯社）

▲能量飲品「紅牛」繼承人瓦拉育（Vorayuth）乘坐私人飛機，逃往新加波，5年前案情陷入膠著。（圖／達志影像／美聯社）

據《路透》報導，40歲酒駕案證人馬松（Jaruchart Mardthong）7月30日遭一輛機車撞上後送醫不治，預計將在周日火化，機車駕駛雖有受傷，但已經離開醫院。目前馬松的初步屍檢結果還未公布，但民眾懷疑馬松的死因並不單純，因為7月24日時，檢察總長才撤銷對瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）的逮捕令，全案不起訴。

「紅牛」創辦人金孫瓦拉育開法拉利撞死警察。圖右為他事的車輛。(圖／達志影像／美聯社)

▲「紅牛」創辦人金孫瓦拉育開法拉利撞死警察。圖右為他事的車輛。(圖／達志影像／美聯社)

27歲的瓦拉育2012年酒後駕駛法拉利撞死警察後，還將對方拖行大約200公尺，造成警察頸骨折斷，全身多處骨折慘死，雖然他承認撞上機車，但聲稱對方突然出現，所以才會來不及閃躲，而後以50萬泰銖（約新台幣46萬元）交保，許書標家族也支付死者家屬300萬元泰銖（約新台幣270萬元），換取放棄民事求償。

▲國際刑警向「紅牛之孫 」沃拉育特發出「紅色通緝令」。圖為沃拉育特2012年時在倫敦的留影。（圖／達志影像／美聯社)

▲瓦拉育至今仍逍遙法外。圖為瓦拉育2012年時在倫敦的留影。（圖／達志影像／美聯社)

不僅如此，瓦拉育雖被查出涉案，但收到8次傳票都未出庭，2017年時泰國政府曾對他發布通緝令，但瓦拉育旋即出境避罪，目前仍下落不明。整起荒唐案件讓泰國民眾直斥根本是「有錢判生，無錢判死」。

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）則表示，絕對會徹查證人馬松車禍一案，並成立特別委員會來調查導致瓦拉育酒駕案被撤銷指控的原因，不過委員會僅有30天能調查，且無法干預檢方、警察和法院。

警方表示，目前瓦拉育酒駕撞死警察一案已正式結束，只有兩種情況才能重啟該案，一種是受害人親屬直接將案件提交給法院，另一種則是出現新證人或新證據的情況。

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