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病房內抽菸被阻氣炸！住院男踹破紗窗跨出去　舉滅火器狂噴護理師

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記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子去年2月7日因為酒精性胰臟炎住院，4天後卻為了在病房內抽菸被阻一事，與護理師起爭執，甚至踹開紗窗企圖跳樓，還拿滅火器朝前來制止的李姓護理師猛噴，事後卻辯稱吃了安眠藥沒有印象，但日前還是被雲林地院斗六簡易庭依法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲▼床位,醫院,病床,病患。（圖／取自Pixabay）

▲張男事發前曾在病房內抽菸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，張男住院接受治療，事發當天先是在凌晨5時許於病房內抽菸，經護理師告知風險後雖然熄滅香菸，但情緒相當激動，經過保全安撫才冷靜下來，一個小時之後他卻突然暴衝，跑到病房出口尾端的窗戶旁邊，踹開紗窗並一腳跨出去，作勢要跳樓。

當時值班的李姓護理師見狀，立即上前將人拉住。張男不滿再度被制止，一氣之下轉身拿起第一支滅火器想毆打護理師，被其他病床家屬協力壓制後，又拿起第二支滅火器朝現場人員狂噴，導致李姓護理師頭部、臉部、左耳挫傷及嗆傷。

▲▼滅火器,火災。（圖／pixabay）

▲張男拿滅火器噴護理師。

張男挨告之後辯稱，住院期間因為睡不著，吃了醫生開的安眠藥，「我沒印象有打傷護理師以及拿滅火器噴她。」不過，斗六簡易庭法官調閱醫院的護理過程資料，發現他的確有服用相關藥物，但在第一次抽菸被制止之後，情緒一度恢復平靜，可見他的認知能力與一般人無異，也應該知道上述行為有可能會造成他人受傷，卻還是執意要做，顯然有違反醫療法之故意。

法官接著指出，縱使張男辯稱沒有印象對護理師施暴，但當時也在現場的病患向警方指證，加上有現場照片、雲林縣醫療暴力案件通報單等證據，最終不採信他的說詞，並依違反醫療法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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