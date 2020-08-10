　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蜘蛛盜偷施華洛世奇隨她挑　女友「以為娃娃機店夾到的」超衰下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

林姓男子2018年12月13日下午2時許與簡姓同伴入屋行竊，一共偷走11萬元現金、LV包包、施華洛世奇項鍊、鑽戒、金飾等貴重物品，之後還把一面施華洛世奇鏡子送給楊姓女友，結果卻害女友吃上收受贓物罪，雙雙被判刑。

蜘蛛大盜偷施華洛世奇送愛人，反害女友被判刑。（圖／東森新聞）

▲林男攀爬遮雨棚入屋行竊，被稱為是台北蜘蛛大盜。（圖／東森新聞，下同）

判決書中提到，林男當天趁著屋主外出用餐的空檔，攀爬遮雨棚，再剪壞鐵窗爬到二樓公寓內行竊，簡姓同夥則在樓梯間把風，最後一共得手現金11萬元、鑽石戒指、金飾、LV包包、GUCCI墨鏡、PRADA長夾，以及施華洛世奇的項鍊、手鍊、鏡子等貴重物品；兩人離開之後先到飯店變裝並分贓，接著他帶著分到的贓物返回位於桃園市的住處，等楊姓女友「挑選」完想要的東西，再拿到新北市三重區重新橋下的跳蚤市場變賣。

警方接獲屋主報案，透過監視器畫面循線追查，很快就逮到犯案的林男等人。而楊女只是收下男友的禮物也跟著挨告，她不滿直呼，「我不知道這是男友竊盜所得，當時他到我住處時，有先在一樓的夾娃娃機店玩，我以為這些東西都是他夾娃娃得到的。」

蜘蛛大盜偷施華洛世奇送愛人，反害女友被判刑。（圖／東森新聞）

▲林男與同夥前往飯店變裝。

不過，林男證稱，女友是乾妹妹介紹認識，因為有時候會帶著大包小包的東西過去，有一次她們問起，就直接表明自己剛偷完東西，「那次我偷完跑去找她，她看到我提這麼多東西還幫忙提一袋，我看她喜歡鏡子和手錶，就把那兩件贓物送她」、「我是要去她家買毒品，不然我幹嘛偷完東西還要拿去給她看」。

雖然林男以及楊女上月初被台北地院依竊盜罪、收受贓物罪，分別判處1年有期徒刑、拘役40日，僅後者可以易科罰金4萬元；但根據《東森新聞》報導，由於被偷走的錢和物品都已經全數變賣、花光，最無辜的屋主至今都沒有找回任回一件失竊品，損失慘重。

▼屋主至今仍沒有找回任何被偷的物品。

蜘蛛大盜偷施華洛世奇送愛人，反害女友被判刑。（圖／東森新聞）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

裝潢工人拍到庭院裸男「網路瘋傳」慘吃兩罪　一理由救了他

萬華房仲隨機刺殺運將逆轉！幫女同事戀情出氣　裝GPS追蹤狂捅18刀

假配合盤查下秒加速逃！南崁警匪追逐闖紅燈4傷　目擊者：以為是爆炸

北捷常客回饋金2500萬沒人領　700萬已過期！還有400萬只到8月31日

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

大貨車右轉「輾斃女騎士」！司機下車一看…死者竟是高中同學

科技新貴騙吃8女「背景揭密」！長髮妹4年被吸乾…見Line「神秘群組」崩潰

快訊／颱風掀大浪！綠島3潛水客離岸50公尺溺水　海巡急出動

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

大貨車右轉「輾斃女騎士」！司機下車一看…死者竟是高中同學

科技新貴騙吃8女「背景揭密」！長髮妹4年被吸乾…見Line「神秘群組」崩潰

快訊／颱風掀大浪！綠島3潛水客離岸50公尺溺水　海巡急出動

高雄國際花卉園區焦屍身分曝　前妻：他多次傳訊息想輕生

「野馬」跑車闖紅燈撞翻小貨車　桃園春日路不到10小時2起翻車事故

分手後想啪遭拒…高雄男惱羞「狠砍女高中生25刀」！削掉頭皮、斷2指下場曝

講完「你自己看著辦」國中女墜4樓重傷　全家前一天還在社區歡唱

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

遭珉娥指控是「旁觀者」！　雪炫被要求退出新戲《日與夜》…電視台回應了

板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

債市迎來資金淨流入！ 投資專家：風險情緒正向　高收益債資金動能強勁

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

即／板橋15歲國中女校園墜樓搶救中！曾撂話：自己看著辦

19歲男援交遇真愛　他戀上33歲個工姐姐

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

保時捷自撞亡！駕駛是朝陽科大教授

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

女騎士狂拍違停車輛！駕駛控「檢舉達人」　她下場曝光

「神鬼婦人」侵占鄰房　丟光家具花28萬裝潢自己住

女友訂婚日捲18萬聘金落跑　準新郎飯店迎娶傻眼

更多熱門

相關新聞

雄興「花見」北市集合住宅首例

雄興「花見」北市集合住宅首例

台北市政府為加速都市更新，積極推動「危老條例」重建工程，首宗「危老重建工程」的基地就是位於台北市長安東路一段40號的「花見」。該集合住宅由雄興建設投資興建，該案受市長柯文哲關注，成為北市指標性的「危老重建工程」第一案。

友人活到30歲「不曾踏出雙北」他驚呆

友人活到30歲「不曾踏出雙北」他驚呆

住在台北0訊號！「被抗議關台了」他傻眼

住在台北0訊號！「被抗議關台了」他傻眼

Ean部落閣／兩天一夜旅行來北投

Ean部落閣／兩天一夜旅行來北投

猜中大門密碼　賊只偷空氣清淨機

猜中大門密碼　賊只偷空氣清淨機

關鍵字：

台北收受贓物罪竊盜罪

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面