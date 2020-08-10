蜘蛛盜偷施華洛世奇隨她挑　女友「以為娃娃機店夾到的」超衰下場曝

記者黃翊婷／台北報導

林姓男子2018年12月13日下午2時許與簡姓同伴入屋行竊，一共偷走11萬元現金、LV包包、施華洛世奇項鍊、鑽戒、金飾等貴重物品，之後還把一面施華洛世奇鏡子送給楊姓女友，結果卻害女友吃上收受贓物罪，雙雙被判刑。

▲林男攀爬遮雨棚入屋行竊，被稱為是台北蜘蛛大盜。（圖／東森新聞，下同）

判決書中提到，林男當天趁著屋主外出用餐的空檔，攀爬遮雨棚，再剪壞鐵窗爬到二樓公寓內行竊，簡姓同夥則在樓梯間把風，最後一共得手現金11萬元、鑽石戒指、金飾、LV包包、GUCCI墨鏡、PRADA長夾，以及施華洛世奇的項鍊、手鍊、鏡子等貴重物品；兩人離開之後先到飯店變裝並分贓，接著他帶著分到的贓物返回位於桃園市的住處，等楊姓女友「挑選」完想要的東西，再拿到新北市三重區重新橋下的跳蚤市場變賣。

警方接獲屋主報案，透過監視器畫面循線追查，很快就逮到犯案的林男等人。而楊女只是收下男友的禮物也跟著挨告，她不滿直呼，「我不知道這是男友竊盜所得，當時他到我住處時，有先在一樓的夾娃娃機店玩，我以為這些東西都是他夾娃娃得到的。」

▲林男與同夥前往飯店變裝。

不過，林男證稱，女友是乾妹妹介紹認識，因為有時候會帶著大包小包的東西過去，有一次她們問起，就直接表明自己剛偷完東西，「那次我偷完跑去找她，她看到我提這麼多東西還幫忙提一袋，我看她喜歡鏡子和手錶，就把那兩件贓物送她」、「我是要去她家買毒品，不然我幹嘛偷完東西還要拿去給她看」。

雖然林男以及楊女上月初被台北地院依竊盜罪、收受贓物罪，分別判處1年有期徒刑、拘役40日，僅後者可以易科罰金4萬元；但根據《東森新聞》報導，由於被偷走的錢和物品都已經全數變賣、花光，最無辜的屋主至今都沒有找回任回一件失竊品，損失慘重。

▼屋主至今仍沒有找回任何被偷的物品。