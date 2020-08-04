嫌醫生開藥止痛效果零　台北男一句「我有黑道背景」6萬飛了

記者黃翊婷／台北報導

有毒品、竊盜等多項前科的郭姓男子，2019年4月30日因為不滿醫生開立的藥物無法止痛，氣得衝到急診室嗆聲「我有黑道背景」，逼醫生開立嗎啡及鎮定藥物，落網之後承認是病痛難耐，才會興起犯罪動機，日前被士林地院法官依違反醫療法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲郭男覺得醫生原先開的藥止痛效果不足。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

判決書中提到，郭男在事發當天前往某醫院急診室就診，因為不滿前幾天醫生開立的藥物無法止痛，想要讓當時正在看診的林姓醫生開出止痛效果更佳的藥物，於是當場搬出自己有黑道背景這件事開嗆，後來拿到檢查單、類嗎啡、鎮定藥物，這才罷手離開。

但讓醫生沒有想到的是，郭男離開僅25分鐘又折返急診室，並一腳踹倒垃圾桶，氣得質問林姓醫生有無開立嗎啡及鎮定藥物，結果藥還沒拿到手，就先被制伏扭送警局。他事後坦言，是因為病痛難耐，想要獲取止疼效果較佳的藥物，才會出此下策。

士林地院法官認為，郭男先前涉及3起毒品案件、1起竊盜案，皆被判入獄服刑，直到2017年8月15日才因為縮短刑期假釋出監，卻在不到2年的時間內再度觸法，最終依違反醫療法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。