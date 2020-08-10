桃園休旅車遇臨檢「假配合催油門」　闖紅燈撞賓士下場慘

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警方9日深夜巡邏發現陳姓男子所駕休旅車牌與車身不符，警方示意陳男停車受檢，陳男假意配合路邊停車受檢，突又加速逃逸，警方沿路追緝至路口，陳男竟闖紅燈與賓士車發生踫撞，巨大衝擊力導致休旅車車頭全毀，雙方駕駛及乘客3人受傷，現場一片狼藉，並波及機車和變電箱，所幸僅四肢擦傷並無大礙。

▲假意臨檢卻逃逸的休旅車因闖紅燈車頭撞扁。（圖／桃園警察局保安大隊提供）

▲已被撞凹的賓士車。（圖／桃園警察局保安大隊提供）

桃園市政府警察局保安警察大隊員警於9日22時40分許，巡邏行經桃園市蘆竹區南竹路時，發現陳姓男子所駕馬自達CX5車牌與車身不符，警方示意陳男停車受檢，陳男假意配合路邊停車受檢，突又加速逃逸，保大員警尾隨陳男所駕車輛至蘆竹區南竹路一段與桃園街口時，陳男見號誌顯示紅燈仍執意通行而與秦姓女子所駕俗稱「大牛」的賓士車發生碰撞，導致雙方駕駛及陳男車上乘客郭姓男子受傷。

▲▼巨大撞擊力造成現場一片狼籍。（圖／桃園警察局保安大隊提供）

巨大的撞擊力不但讓休旅車車頭全毀，賓士車也被撞凹，並波及一旁數部機車和變電箱，現場一片狼藉，員警見狀即將傷者送醫急救，所幸傷者僅四肢擦傷並無大礙，經查陳男及乘客均未涉及刑案，車內亦未藏有違禁品，陳男違反道路交通管理處罰條例部分將依法舉發，並持續追查車輛及車牌所有人是否涉及刑案。

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