新北+9屁孩住宅區尬車「翹孤輪」女伴尖叫　吞6罰單爽噴52600元

記者陳豐德／新北報導

暑假屁孩橫行請當心！新北市五股區區御成路9日晚間8時許有民眾直擊，一群屁孩在住宅區外道路來回「尬車」，頻頻催油門試圖想「翹孤輪」卻失敗，讓居民拍下痛斥「這樣安全嗎？還是有神明罩可以都不怕！」對此轄區警方積極偵辦，針對違規車輛共開出6張罰單，其中危險駕駛就高達4萬8千元罰鍰，讓屁孩用台幣學個教訓。

▲8+9屁孩暑假在五股住宅區內猛催油門試圖翹孤輪，讓女伴頻頻尖叫。（圖／翻攝自我是五股人）



當日晚間民眾目擊約2車4名屁孩在街上尬車，似乎為了在女伴之前逞能，其中1名屁孩來回猛催油門，試圖想讓100CC的機車能夠「浮頭」，可惜技術不太好，「孤輪」撐不到1秒就掉了下來，屁孩同伴在旁喧鬧吆喝，吵得附近住戶苦不堪言。

轄區獲報後立即調閱相關資料，擴大追查該違規車輛，查證屬實，針對2台車各開出3張罰單，分別為危險駕駛2萬4000元、逆向行駛1800元及未帶安全帽500元等，另疑涉改裝車產生噪音部分，也將函請環保局及監理站裁罰及驗車，強力執法絕不寬待。

民眾看到後影片留言表示「騎不到一百的車在那邊自嗨，可憐」、「陣頭小屁孩」、「看到最後沒有摔，實在是...」、「暑假麻，妖魔鬼怪都會出來的，本人是不會覺得改裝不好，但是要跑至少不要吵到別人」、「我有看錯嗎？還要用腳撐車子可以浮頭？」、「在跟神明預約投胎啦」、「製造噪音，還自以為很帥，欠扁！」。

蘆洲警分局表示，針對轄內易產生違規駕駛之路段，會持續編排取締勤務，遏止違規歪風，還給民眾一個安居樂業的環境。

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