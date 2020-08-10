銷魂Daniel南昌公園泡妞！4台女被哄上床「乖乖借135萬」…結果揚長而去

▲江威隆化身「挪威Daniel」，騙了4名台籍女子，一共得手135萬元。（圖／記者林裕豐攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市43歲的伊朗籍男子江威隆透過手機交友軟體，與4名女子曖昧，一共騙到135萬元，最後被警方逮捕，被移送法辦。台北地院審理後，依照詐欺罪判處江男2年有期徒刑，另外還依照詐欺未遂、傷害罪等罪名，判處3個月有期徒刑、拘役40日，全案仍可上訴。

檢警調查，江威隆在網路上自稱挪威籍男子「Daniel」，105年12月初在交友軟體上認識梁女，雙方互動頻繁，105年12月22日首次在南昌公園碰面，接著陷入熱戀。

江威隆取得梁女信任，向梁女告知「已對家人說雙方是男女朋友」。梁女聽了深受感動，無論江男開口要多少錢，都慷慨借出，等到回過頭來，才發現借了85萬，江男也已經失聯，驚覺受騙了。

梁女四處行找江男的行蹤，又在南昌公園發現江鄭在搭訕其他女子，當場報警抓人。警方逮捕江威隆，一查之下才發現，江根本不是挪威籍，而是伊朗籍，已經來台多年，早就結婚了，還精通國、台語，且還有其他3人受騙，總金額高達135萬元。檢警調查後，分別依照詐欺、詐欺未遂等罪嫌起訴江男，全案交由台北地院審理。

判決書指出，4女出庭作證時有說，江威隆時常以「家人生病，習俗不能拍照」或是「一年不拍照家人病就會好」等理由，拒絕一起拍照，也不准女子拍他，外出也一直帶著口罩。

判決書說明，對於金錢的來往以及流量，江威隆聲稱「從事自由貿易商所得」，是擔任翻譯、協助仲介販售3C產品給伊朗人賺來的，但被問到細節時，都以「不記得公司名稱」、「未保留名片」等理由推託。依據判決書結果，台北地院經過審理，依照3宗詐欺罪、1宗詐欺未遂、1宗傷害罪等罪嫌，判處江男2年有期徒刑、3個月有期徒刑已籍拘役40天，全案仍可上訴。

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