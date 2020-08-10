陳嘉樺Ella：「女人40歲是最美的年紀」　現在回頭看覺得30歲太嫩了

常言道，女人40歲是最美的年紀，這句話實實在在的印證在陳嘉樺Ella身上，她與我們分享自己20、30、和即將踏入40的心境轉變，以及一直「維持年輕」的關鍵。

陳嘉樺Ella回想自己的20歲，那時候剛入行，也剛接觸保養，天不怕地不怕，對於很多事情都充滿新鮮感，怎麼熬夜都沒有太大的感覺，恢復很快；當過了25歲，開始發現熬夜需要3天來還，過了35更是誇張，已經不太能熬夜，代謝變的很慢，恢復力也很差；到了現在39歲，再一年就是40歲了，Ella沒有緊張惶恐，反而心理更穩定，更有自信、更自在，對於邁入40歲有著期待。

現在40歲回頭看，我還是會覺得30歲太嫩了

Ella笑說以前20歲就會覺得30歲是老女人，「30歲時的心境一定有改變，那時候戀愛經驗也足夠了，你會更認識自己，更了解你需要的是什麼，更知道你在感情上要如何對待另外一個人，跟另一半相處。」但現在快40，回頭看30歲都還是妹仔，「現在我看30歲的我，還是覺得太嫩了，女人40歲是最美的年紀，那是包括心理的狀態，還有工作事業、家庭，讓你對自己更加肯定。」若真的要說40歲有什個感觸，「我覺得現代的女性跟以往不太一樣，你可以為自己努力，你可以有很多選擇的權利，你可以知道我靠我自己可以做到很多的事情，這是現代女性最幸福的事情，因為你可以完全靠自己的努力獲得你想要，而不是依附在另一個人身上。」

到了40歲，你更有能力把自己照顧得更好，努力去過好每一天，好好愛惜自己，好好的照顧自己，不論是身體、心靈，還有保養，如果你希望可以維持年輕的狀態，保養是很重要的一件事情。

ELLA維持年輕的關鍵，平時勤勞保養加強預防



除了心境上的轉變，保養是Ella一直維持年輕的關鍵。「我回家一定先卸妝，肌膚清潔乾淨後先使用原生露，接著使用小棕瓶全臉按摩，加強眼角部位，最後使用乳霜，若要敷面膜也會先使用小棕瓶再敷上面膜，讓肌膚吸滿層層精華。白天出門前的保養順序也會用原生露、小棕瓶、乳霜，最後擦上防曬隔離霜。」假如疲勞、沒有睡好，Ella會特別加強臉部按摩，幫助臉部消水腫、拉提肌膚。

Ella說，只要平日保養做好，肌膚基本上不會有太大的問題，通常會出問題就是防曬沒做好、太累熬夜、作息不正常，這類情形都要盡量避免，「因為當傷害已經造成，再來急救會更辛苦。」像前陣子常常帶小孩出去玩，天氣超級熱，Ella即使開車也會做足防曬，「我不在乎女明星這件事，也不管別人有沒有認出我來，我的面罩會整個罩住，像騎腳踏綁的那種，帽子、墨鏡照樣帶，還有長袖上衣，整的包緊緊，像是要去搶劫一樣。」

要用就用最讓你很放心的保養品



身為雅詩蘭黛大使，Ella時常分享自己愛用的小棕瓶，「我一直都是小棕瓶鐵粉，新一代的小棕瓶除了質地更輕盈、更清爽外，修護能力也更好，保水度也有差，我這段時間試用覺得吸收很快，沒有黏膩感，早上起床照鏡子我會發現我的臉很亮，皮膚的保水度也非常好。」

雖然大家都知道保養不能懶，但都不知道其實更不能手軟，Ella使用小棕瓶沒在客氣，「我每次使用都要一整滴管，在臉上搭配大小愛心的按摩手法，可以讓肌膚看起來更加透亮緊緻，維持在最好狀態。另外，內在也很重要，要好好對待自己，保持心情愉悅，並以正能量面對任何事物，由內而外自然而然變得更好。」

© wei



※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀：

「不用害怕變老，美的定義取決於你有多愛自己」義大利尤物Monica Bellucci是高訂週前排嘉賓最有韻味的美景

「年齡取決於個人成長，而不是生活年限。」凱特布蘭琪50歲比20歲還美…我們的青春過期了，她還沒老

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。