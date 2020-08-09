宜蘭縣規劃興建3座抽水站　壯圍公館、東港等地25年不淹水

▲9日宜蘭縣長林姿妙向壯圍鄉親說明3座抽水站規劃成果，要地方長25年不淹水。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

壯圍鄉公館、廍後及東港等地區是壯圍鄉鄰近海岸的低窪地區，歷年颱風豪雨均造成地方嚴重淹水災情，為緩解淹水情形，宜蘭縣政府規劃於壯東一大排及廍後排水中下游增設3座抽水站並改善既有排水路，9日縣長林姿妙至現場向地方說明規劃成果並宣布啟動爭取工程經費，期許解決地方長年淹水問題。

2010年至2016年期間，因梅姬、蘇拉、蘇迪勒及杜鵑等颱風災害侵襲，造成壯圍鄉公館、廍後及東港等地區重大淹水情形，淹水面積達50公頃以上，淹水深度最大達1.5公尺，以往災害期間縣府會調派大型移動式抽水機支援抽水，但是抽水量仍有不足，宜縣府為解決淹水問題，針對淹水區域改善進行整體規劃，目前已完成初步規劃。

宜蘭水資處處長李岳儒表示，依縣府整體規劃內容，重要改善措施包含於壯東一大排中游及出口各設置1座6cms抽水站、壯東一大排排水渠道改善4千110公尺、廍後排水出口設置1座4.5cms抽水站、廍後排水渠道改善1千940公尺及東港聚落新設分洪箱涵845公尺，所需總工程費約7億8千萬元。以上整治工程完成後，將使集水區內保護標準提升至25年不致災之目標。

壯圍鄉公館、廍後及東港等地區整治改善措施已初步規劃完成，縣府隨即於2020年7月10日，函報中央爭取治理計畫書圖訂定作業經費，9日縣長至現地視察，向地方說明縣府規劃成果及宣佈啟動爭取治理計畫書圖及工程等補助經費，希望能及早解決地方淹水問題，保護壯圍鄉公館、廍後及東港等地區民眾生命財產安全。

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