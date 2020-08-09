影／點滴架狂砸玻璃嚇跑醫生！北榮病患繼續住院　警：尊重主治醫師決定

記者邱中岳／台北報導

北市榮總驚爆有病患不滿值班醫師不幫忙加強止痛藥劑量，竟在院內咆哮怒吼值班醫師，嚇得對方躲進廁所，病患甚至拿點滴架敲破醫院玻璃，最後警方到場安撫情緒，並帶回派出所製作筆錄完，主治醫師也希望病患繼續住院，警方則表示，「並非現行犯，尊重醫師決定。」

▲病人在醫院拿點滴架砸玻璃，又被警方送回來住院，警方對此回應「尊重主治醫師決定」。（圖／記者邱中岳翻攝）

台北榮民總醫院1名馬姓醫師，在9日凌晨貼文，值腎臟科總醫師班時，接獲值班住院醫師電話，有1名57歲的呂姓病患試圖攻擊他，並且躲在廁所避免衝突發生。

馬醫師趕往現場了解狀況，發現呂姓病患不斷在病房區咆哮，最後還威脅要撂兄弟來，甚至拿起點滴架網醫師室的窗戶砸出一個大洞，起因竟然係因呂姓病人為洗腎病人，痛得睡不著，要求醫師加強止痛藥劑量。

院方當下聯繫警方到場，警方將呂姓病患帶回派出所製作筆錄，但因警方到場時，呂嫌並未有任何推續舉動，並非現行犯，呂嫌的主治醫師也判斷「要呂嫌留院觀察」，因此警方將呂送回醫院繼續住院治療。

▲病患拿點滴架砸玻璃，警方到場將人帶回製作筆錄，事後又尊重主治醫師決定送回醫院治療。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方表示，呂姓嫌犯為長期洗腎病人，且當時並未有攻擊行為，所以帶回派出所製作筆錄後，也尊重主治醫師的決定，將呂帶回醫院繼續住院並接受治療，呂則依照醫療法、毀損等罪嫌函送法辦。

馬醫師貼文指出，當時呂姓病患返回醫院、拒絕出院，還向醫療人員表示「沒資格跟他談」，最後在員警陪同到一樓抽菸後繼續住院；警方則表示，當時是將人帶去安撫情緒。

醫院也通知呂男的子女，但兒子表示「自己在高雄，希望讓父親繼續住院」，又說如果病人有後續暴力行為就讓病人自己承擔法律責任，讓馬醫師相當傻眼，另外聯繫呂男女兒，女兒則根本沒有接電話。

貼文的馬醫師說，醫院內的暴力行為除了直接威脅所有醫護人員安危，在當下立即影響到其他病患的醫療處置，尤其是病危病人，「這樣的情況我必須嚴厲譴責，也很遺憾公權力無作為，讓暴力威脅持續發生。」

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