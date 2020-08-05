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盼孩子高人一等勿信偏方失良機　醫師：遵循三件事長高不是夢

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▲為人父母應該時時注意自己孩子的成長曲線，以免錯失治療的最佳時機。（圖／門諾醫院提供，下同）

為人父母應該時時注意自己孩子的成長曲線，以免錯失治療的最佳時機。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

希望孩子「高人一等」，相信是許多爸媽共同的期盼，雖然坊間流傳許多長高的方法，但真的有用嗎？門諾醫院小兒科主任吳俞哖表示，儘管兒童的身高成長有百分之七十決定於父母的身高，但只要遵循3件事情，孩子長高將不再是夢想。
 
一名16歲石姓少年，小學時的身高約是班上中間值偏低，小學畢業後至國中三年期間，大約只長了18公分，其身高仍處於班上平均值略低，家長為了讓孩子能夠高人一等，嘗試了一些中藥轉骨湯的治療仍無法提高他的身高，因此輾轉到醫院求診。經醫師詳細評估與檢查，發現石姓少年的生長板已大致癒合，成長空間有限，錯失了治療的最佳時機。
 
俗話說「龍生龍、鳳生鳳」，兒童的身高成長有百分之七十來自於父母的身高，百分之三十決定於後天的影響，為人父母應該時時注意自己孩子的成長曲線。如何評估孩子的成長是否正常，吳俞哖說，一般幼兒至小學階段每年應該成長至少4公分以上。15至18歲的青春期少年每半年至少要長5公分以上，12至15歲的青春期少女則至少要有4公分以上的成長，如果未能達到這樣的標準就應該到醫院請醫師評估。

▲為人父母應該時時注意自己孩子的成長曲線，以免錯失治療的最佳時機。（圖／門諾醫院提供，下同）

孩子的成長不能重來，一旦沒有把握最佳的長高時機，儘管再如何吃轉骨湯或其他長高辦法，效果都非常有限。
 
醫師表示，破解坊間常聽到的長高迷思，達到適當的成長應注意下列三點：一、充足的睡眠，因為睡眠時人的生長激素分泌是清醒時的六倍，建議家長應督促孩子在10點前上床睡覺，且至少睡滿8至9小時。
二、均衡營養的攝取，尤其是蛋白質和鈣質的攝取息息相關，少吃油炸與甜食。
三、適當的運動，運動不僅能促進生長激素的分泌，同時也可以刺激生長板，且戶外運動除了可增強體力還可利於維他命D製造和促進鈣的正常代謝，同時達到減脂效果及避免過度肥胖，建議父母主動帶著孩子一起運動，也藉此增進親子關係。

吳俞哖強調，身高生長緩慢或停滯除了疾病因素 （生長激素、甲狀腺素、慢性疾病等）以外，有些可能是因為性早熟引起。尤其現在的環境賀爾蒙、食物添加劑與塑化劑等都可能會造成影響，父母都應該小心謹慎。

醫師進一步說，如果男生身高<150公分、女生 <130公分便提早出現第二性徵，或是女性初經來時身高<145公分，家長應陪同孩子就醫檢查，必要時可以使用一些退成熟的藥物治療，讓小朋友的身高可以達到更理想的狀況。
 
醫師表示，孩子的成長不能重來，一旦沒有把握最佳的長高時機，生長板一旦密合，儘管再如何吃轉骨湯或是使用其他長高辦法，效果都非常有限，呼籲家中有正處於成長階段子女的父母親，確實了解孩子的成長曲線，如有困惑可至醫院尋求專業醫師的協助，勿輕信長高偏方，以免錯失治療時機。

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